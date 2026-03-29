Итауму после нокаута в бою с Франклином назначат претендентом на титул

Мозес Итаума. Фото: x.com/Queensberry

Британский супертяжеловес Мозес Итаума сделал еще один шаг к титульному бою после победы над американцем Джермейном Франклином в Манчестере. 21-летний боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и теперь может получить статус обязательного претендента на пояс WBO.

Поединок состоялся на Co-op Live Arena, передает портал Новини.LIVE.

Нокаут Итаумы на Франклине был произведением искусства 🎨💥 pic.twitter.com/2B5JpNk9hn - Ring Magazine (@ringmagazine) 28 марта 2026 г.

Итаума нокаутировал Франклина

Итаума с начала боя действовал первым номером и быстро захватил контроль над рингом. Британец постоянно работал джебом, комбинировал удары по корпусу и в голову, а также заставлял Франклина ошибаться за счет движения и изменения дистанции. Американец выдержал стартовый натиск, хотя в конце первого раунда выглядел потрясенным после нескольких попаданий.

В последующих раундах преимущество Итаумы только росло. Он постепенно разбивал защиту соперника, хорошо использовал двойки и апперкоты, не давая Франклину навязать свой ритм. В третьем раунде британец отправил оппонента в нокдаун правым оверхендом. Франклин поднялся и продолжил бой, однако полностью изменить его ход уже не мог.

Itauma started FAST he gets his first knockdown of the match in the 3rd😮‍💨#ItaumaFranklin #Mag7 | NOW | @TheCoopLive, Manchester | Live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/yhAoHF4VqI - Queensberry Promotions (@Queensberry) 28 марта 2026 года

Несмотря на это американец не отказывался от попыток контратаковать. В нескольких эпизодах он находил моменты для ответа, когда Итаума разрывал дистанцию, но эти удары не имели решающего влияния. Британец продолжал давить, расшатывать соперника финтами и работать сериями. Развязка наступила в пятом раунде, когда Итаума сначала едва не попал в контратаке, а уже в следующем эпизоде нокаутировал Франклина мощным апперкотом. Джермейн упал лицом вниз, что добавило драматичности победе.

Победа получилась не только яркой, но и убедительной по статистике. По данным CompuBox, за пять неполных раундов Итаума нанес 275 ударов, из которых 87 были точными. У Франклина эти показатели составили 144 и 26 соответственно. По джебам британец также имел преимущество — 23 точных против 16, а по силовым ударам доминирование было еще более ощутимым — 64 против 10.

Мозес Итаума нокаутировал Джермейна Франклина. Фото: x.com/Queensberry

Решение WBO по Итауме

После боя президент WBO Густаво Оливери заявил, что будет рекомендовать исполкому назначить Итауму обязательным претендентом на титул в супертяжелом весе.

По словам функционера, британец, который уже является первым номером рейтинга организации, победой над рейтинговым соперником еще раз подтвердил свой статус одного из главных проспектов дивизиона.

Сейчас пояс WBO принадлежит Фабио Уордли, который 9 мая в Манчестере должен провести бой против Даниэля Дюбуа. Именно победитель этого противостояния, вероятно, и может стать следующим соперником Итаумы, если рекомендация президента организации будет утверждена официально.

Таким образом, Мозес Итаума одержал 14-ю победу подряд в профессиональном боксе, 12-ю - нокаутом, и максимально приблизился к первому титульному шансу в карьере.

