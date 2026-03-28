В США арештували екссуперника Ломаченка Девіна Хейні та його батька

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні та його батько Білл Хейні постануть перед судом у Нью-Йорку після звинувачень у нападі. Інцидент стався під час публічної бійки у Madison Square Garden.

Хейні з батьком можуть сісти у тюрму

За даними судових документів, 27-річного Хейні та його 55-річного батька затримали 1 лютого. Обом висунули обвинувачення у нападі за статтею про дрібне правопорушення.

Інцидент, про який ідеться, стався 30 січня під час заходу напередодні боксерського шоу. Тоді Хейні разом із членами своєї родини вступив у конфлікт із боксером Деланте Джонсоном.

Бійку зафіксували кілька камер, зокрема під час трансляції на платформі DAZN. Конфлікт між спортсменами до цього тривав у соціальних мережах.

За інформацією поліції, інцидент стався близько 16:00 за місцевим часом. Двоє осіб завдали потерпілому численних ударів, після чого залишили місце події.

Постраждалий отримав забої та травми обличчя і тіла. Його госпіталізували, стан оцінювали як стабільний.

Менеджер Джонсона підтвердив, що саме він став жертвою нападу.

Після інциденту Хейні відреагував у соцмережах, іронічно написавши, що йому доведеться здатися поліції.

18 лютого Хейні та його батько постали перед кримінальним судом Нью-Йорка, де обидва заявили про свою невинуватість.

Наступне судове засідання у справі призначено на 6 квітня.

Справу розглядають як резонансну через статус фігурантів, адже Хейні є одним із найвідоміших боксерів сучасності.

