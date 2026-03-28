Главная Спорт В США арестовали экс-соперника Ломаченко Девина Хейни и его отца

Дата публикации 28 марта 2026 22:07
Билл и Девин Хейни. Фото: instagram.com/realdevinhaney

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни и его отец Билл Хейни предстанут перед судом в Нью-Йорке после обвинений в нападении. Инцидент произошел во время публичной драки в Madison Square Garden.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.

Хейни с отцом могут сесть в тюрьму

По данным судебных документов, 27-летнего Хейни и его 55-летнего отца задержали 1 февраля. Обоим предъявили обвинение в нападении по статье о мелком правонарушении.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 30 января во время мероприятия накануне боксерского шоу. Тогда Хейни вместе с членами своей семьи вступил в конфликт с боксером Деланте Джонсоном.

Драку зафиксировали несколько камер, в том числе во время трансляции на платформе DAZN. Конфликт между спортсменами до этого продолжался в социальных сетях.

По информации полиции, инцидент произошел около 16:00 по местному времени. Два человека нанесли пострадавшему многочисленные удары, после чего покинули место происшествия.

Пострадавший получил ушибы и травмы лица и тела. Его госпитализировали, состояние оценивали как стабильное.

Менеджер Джонсона подтвердил, что именно он стал жертвой нападения.

После инцидента Хейни отреагировал в соцсетях, иронично написав, что ему придется сдаться полиции.

18 февраля Хейни и его отец предстали перед уголовным судом Нью-Йорка, где оба заявили о своей невиновности.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 6 апреля.

Дело рассматривают как резонансное из-за статуса фигурантов, ведь Хейни является одним из самых известных боксеров современности.

Как сообщал портал Новини.LIVE, Игорь Суркис определил виновных за фиаско Украины в квалификации на чемпионат мира-2026.

Также Новини.LIVE опубликовали скандальные слова Виктора Леоненко относительно матча Украина — Швеция.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
