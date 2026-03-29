Главная Спорт Джерард назвал футболиста для замены Салаха в Ливерпуле

Дата публикации 29 марта 2026 23:01
Мохамед Салах. Фото: Reuters

Бывший капитан и звезда "Ливерпуля" Стивен Джеррард высказался относительно потенциальной замены Мохамеда Салаха в составе мерсисайдцев. По его мнению, оптимальным вариантом может стать вингер Крисенсио Саммервилл из "Вест Хэма".

Об этом Джеррард сказал в интервью TNT Sports, передает портал Новини.LIVE.

Экс-футболист отметил сильные стороны Саммервилла, отметив его умение играть один в один и стабильный прогресс в течение сезона. Джеррард считает, что нидерландский вингер демонстрирует высокий уровень даже в команде, которая борется за выживание.

"Я большой поклонник Саммервилла. Он просто великолепен в игре один в один. Крисенсио голоден к победам и в течение сезона становится только лучше", — отметил Джеррард.

Вопрос замены Салаха стал актуальным после заявления египтянина о том, что нынешний сезон станет для него последним в составе "Ливерпуля". Футболист выступает за клуб с 2017 года и является одним из ключевых игроков команды в последние годы.

За это время Салах провел 310 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 189 голов и отдал 92 результативные передачи. Его вклад в результаты команды делает поиск замены особенно сложным.

В то же время Саммервилл проводит стабильный сезон в составе "Вест Хэма". В 27 матчах сезона он отметился семью голами и четырьмя ассистами, став одним из лидеров команды.

Статистический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего в 30 млн евро. Ранее он выступал за "Фейеноорд", "Ден Гааг" и "Лидс".

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
