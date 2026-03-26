Куди піде Салах: єгиптянин має два варіанти
Комісар північноамериканської МЛС Дон Гарбер підтвердив інтерес ліги до нападника "Ліверпуля" Мохамеда Салаха. Єгипетський футболіст може залишити англійський клуб улітку після завершення контракту. У такому разі він стане вільним агентом та зможе вести переговори з іншими командами.
Одним із можливих напрямів продовження кар'єри розглядається чемпіонат США та Канади, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.
Північноамериканська ліга давно стежить за кар'єрою єгипетського форварда і розглядає його як гравця, здатного суттєво вплинути на розвиток турніру. Дон Гарбер зазначив, що раніше не міг відкрито говорити про інтерес, поки Мохамед Салах офіційно не оголосив про можливий вихід з "Ліверпуля". Окрім МЛС, головним претендентом на гравця залишається чемпіонат Саудівської Аравії.
Ситуація навколо Салаха у "Ліверпулі"
У сезоні 2025/2026 відносини між гравцем та клубом ускладнилися на тлі нестабільних результатів команди. Головний тренер Арне Слот залишав Мохамеда Салаха у запасі у кількох матчах поспіль, що викликало невдоволення з боку футболіста. Пізніше єгиптянин публічно розкритикував ситуацію, заявивши про тиск із боку клубу під час кризи.
Незважаючи на конфлікт, сторони згодом врегулювали розбіжності, і гравець повернувся до виступів. Салах виступає за "Ліверпуль" з 2017 року і за цей час став одним із ключових футболістів команди, вигравши Лігу чемпіонів, чемпіонат Англії та низку інших трофеїв.
