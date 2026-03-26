Куда уйдет Салах: в египтянина есть два варианта

Мохамед Салах в атаке. Фото: Reuters/Carl Recine

Комиссар североамериканской МЛС Дон Гарбер подтвердил интерес лиги к нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. Египетский футболист может покинуть английский клуб летом после завершения контракта. В таком случае он станет свободным агентом и сможет вести переговоры с другими командами.

Одним из возможных направлений продолжения карьеры рассматривается чемпионат США и Канады, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic.

Североамериканская лига давно следит за карьерой египетского форварда и рассматривает его как игрока, способного существенно повлиять на развитие турнира. Дон Гарбер отметил, что ранее не мог открыто говорить об интересе, пока Мохамед Салах официально не объявил о возможном уходе из "Ливерпуля". Помимо МЛС, главным претендентом на игрока остается чемпионат Саудовской Аравии.

Ситуация вокруг Салаха в "Ливерпуле"

В сезоне 2025/2026 отношения между игроком и клубом осложнились на фоне нестабильных результатов команды. Главный тренер Арне Слот оставлял Мохамеда Салаха в запасе в нескольких матчах подряд, что вызвало недовольство со стороны футболиста. Позже египтянин публично раскритиковал ситуацию, заявив о давлении со стороны клуба в период кризиса.

Арне Слот и Мохамед Салах. Фото: Reuters/Phil Noble

Несмотря на возникший конфликт, стороны впоследствии урегулировали разногласия, и игрок вернулся к выступлениям. Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года и за это время стал одним из ключевых футболистов команды, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Англии и ряд других трофеев.

