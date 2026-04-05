Джошуа визнав перевагу Усика над ним

Ентоні Джошуа. Фото: Reuters

Британський боксер Ентоні Джошуа прокоментував спільні тренування з чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком. Ексчемпіон визнав, що наразі українець перевершує його за рівнем.

Джошуа порівняв себе з Усиком

Джошуа заявив, що після двох очних поразок від Усика він переосмислив підхід до суперництва і погодився на спільну роботу у залі. Він вважає, що тренування разом дозволяють обом боксерам прогресувати без прямої конкуренції.

"Було б нерозумно казати, що я кращий за нього. Наразі він кращий за мене, треба віддати йому належне", — заявив Джошуа.

Британець підкреслив, що попри статус суперників, вони вирішили зосередитися на розвитку та обміні досвідом. За його словами, у залі вони не конкурують напряму, але підтримують один одного через робочу атмосферу.

"Ми просто вирішили вкладати енергію в тренування і допомагати один одному у залі", — додав Джошуа.

Джошуа також пояснив, що навіть під час тренувань боксери працюють окремо, не виконуючи вправ одночасно. Водночас присутність двох топових спортсменів у залі створює додаткову мотивацію та підвищує інтенсивність.

Усик залишається непереможеним чемпіоном світу в надважкій вазі і володіє титулами WBC, WBA та IBF. Джошуа двічі поступався українцю у титульних поєдинках, але не виключає можливості реваншу в майбутньому.

Усик 23 травня проведе бій із топовим нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Бій Джошуа планується влітку.

