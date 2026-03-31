Шевченко відвідав тренувальний табір Усика та Джошуа

Олександр Усик, Андрій Шевченко та Ентоні Джошуа. Фото: t.me/officialusyk

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав тренувальний табір чемпіона світу з боксу Олександра Усика та британського боксера Ентоні Джошуа. Візит відбувся під час підготовки спортсменів до наступних поєдинків.

Про це повідомили у соцмережах Усик та директор його команди Сергій Лапін, передає портал Новини.LIVE.

Відео зустрічі було оприлюднене у соцмережах. На кадрах видно, як Шевченко поспілкувався з обома боксерами у неформальній атмосфері.

Сам Усик прокоментував цю подію, підкресливши значущість зустрічі з легендою українського футболу.

"Ми з Ентоні були щасливі зустрітися та поспілкуватися з легендою українського футболу Андрієм Шевченком. І хто знає… можливо, колись нам пощастить зіграти разом на справжньому футбольному полі", — зазначив Усик.

Читайте також:

Наразі Усик продовжує підготовку до наступного бою. 23 травня він проведе поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Бій має відбутися у Гізі, Єгипті.

Що стосується Джошуа, його наступний суперник наразі не визначений. Британець також перебуває у тренувальному таборі та готується до повернення у ринг.

Шевченко наразі зі збірною України перебуває у Валенсії, де команда грала проти Швеції (1:3) у відборі на ЧС-2026, а 31 березня протистоятиме Албанії у товариській грі.

Оскільки тренувальний табір Усика у Валенсії, він відвідав гру зі Швецією. Шевченко ж завдав йому візиту у відповідь.

