Воррен чекає великого ажіотажу на бій Усика з Ітаумою

Олександр Усик під час тренування. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик готується до протистояння з кікбоксером Ріко Верховеном. Не виключено, що це буде не останній бій українця у 2026 році. Його продовжують підштовхувати до рішення погодитися на поєдинок з іншим чемпіоном.

Британець Мозес Ітаума залишається одним із головних кандидатів на бій з Олександром Усиком, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Boxing News.

Уже 23 травня в Єгипті відбудеться поєдинок, у якому зустрінуться чемпіони з боксу та кікбоксингу. Українець Олександр Усик битиметься з Ріко Верховеном з Нідерландів. Однак у черзі на бій із представником суперважкої ваги стоять ще кілька чемпіонів.

Британський боксер Мозес Ітаума. Фото: instagram.com/m.itauma/

Що Воррен сказав про бій Усик — Ітаума

Чутки про те, що 21-річний британець має стати суперником українського супертяжа, виникли ще рік тому. І якщо спочатку Мозес Ітаума заявляв, що готовий чекати, поки Олександр Усик погодиться на бій із ним, тепер його риторика змінилася.

Британець дедалі наполегливіше коментує відсутність бою з українцем у списку головних спортивних подій року. Промоутер Френк Воррен теж намагається чинити на Олександра Усика тиск.

"Він справжній чемпіон, відмінний боєць і титулований спортсмен. І коли дивишся на Усика, то хочеш бачити його в бою з реальними суперниками, а не з представником кікбоксингу. Якби Олександр погодився на поєдинок з Ітаумою, ми б за хвилину продали всі квитки разів п'ять, а перегляди PPV побили б усі рекорди. Усику варто задуматися про це", — заявив Воррен.

Також промоутер вважає, що WBA все ж таки санкціонує бій українця з британцем, а якщо Усик відмовиться від поєдинку, у нього можуть забрати пояс.

Нагадаємо, поєдинок за участю збірних України та Албанії можна буде подивитися в онлайн-трансляції на порталі Новини.LIVE.

Влада Зінченко опублікувала кадри нової незвичайної фотосесії, а Новини.LIVE показали кадри дружини захисника збірної України.