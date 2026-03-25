Усик здивував Джошуа своїм підходом до тренувань

Ентоні Джошуа та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

В Іспанії продовжується тренувальний табір об’єднаного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика. Разом із ним тренується ексчемпіон із Великої Британії Ентоні Джошуа.

Чергове відео з тренування Усик опублікував в Instagram, передає портал Новини.LIVE.

Нове тренування Усика та Джошуа

Усик опублікував відео з тренувального табору, де показав один із елементів підготовки разом із Джошуа. Під час інтенсивного бігу українець запропонував британцю використовувати візуалізацію.

За словами українця, такий підхід допомагає краще переносити навантаження та психологічно розвантажуватися навіть у складні моменти тренувань.

Усик у жартівливій формі пояснив суть методу, запропонувавши уявити, що вони не тренуються, а перебувають на пляжі та відпочивають із напоєм у руках.

Спільні тренування двох топових боксерів привертають увагу, адже раніше вони були суперниками у двох титульних боях. Усик двічі перемагав Джошуа та відібрав у нього чемпіонські пояси.

Зазначимо, що Усик у травні проведе поєдинок проти одного з найкращих кікбоксерів в історії Ріко Верховена. Натомість Джошуа ще не отримав свій наступний поєдинок.

Усик у своєму останньому поєдинку вдруге нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Наразі в Усика 24 перемоги, 15 нокаутом, і жодної поразки.

Джошуа після поразки нокаутом від Дюбуа в грудні минулого року достроково переміг боксера-блогера Джейка Пола. Після цього він у Нігерії потрапив у серйозну ДТП, унаслідок якого загинули друзі боксера, а він сам отримав травми, після яких він проходив лікування.

За свою кар’єру Джошуа виграв 29 боїв, 26 нокаутами, і зазнав чотирьох поразок.

