Усик удивил Джошуа своим подходом к тренировкам

Усик удивил Джошуа своим подходом к тренировкам

Дата публикации 25 марта 2026 07:30
Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

В Испании продолжается тренировочный лагерь объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Вместе с ним тренируется экс-чемпион из Великобритании Энтони Джошуа.

Очередное видео с тренировки Усик опубликовал в Instagram, передает портал Новини.LIVE.

Усик опубликовал видео с тренировочного лагеря, где показал один из элементов подготовки вместе с Джошуа. Во время интенсивного бега украинец предложил британцу использовать визуализацию.

По словам украинца, такой подход помогает лучше переносить нагрузки и психологически разгружаться даже в сложные моменты тренировок.

Усик в шутливой форме объяснил суть метода, предложив представить, что они не тренируются, а находятся на пляже и отдыхают с напитком в руках.

Совместные тренировки двух топовых боксеров привлекают внимание, ведь ранее они были соперниками в двух титульных боях. Усик дважды побеждал Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса.

Отметим, что Усик в мае проведет поединок против одного из лучших кикбоксеров в истории Рико Верховена. Зато Джошуа еще не получил свой следующий поединок.

Усик в своем последнем поединке во второй раз нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Сейчас у Усика 24 победы, 15 нокаутом, и ни одного поражения.

Джошуа после поражения нокаутом от Дюбуа в декабре прошлого года досрочно победил боксера-блогера Джейка Пола. После этого он в Нигерии попал в серьезное ДТП, в результате которого погибли друзья боксера, а он сам получил травмы, после которых он проходил лечение.

За свою карьеру Джошуа выиграл 29 боев, 26 нокаутами, и потерпел четыре поражения.

Александр Усик Энтони Джошуа тренировки профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
