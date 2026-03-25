Усик розповів, у якому стані зараз перебуває Джошуа

Дата публікації: 25 березня 2026 19:01
Ентоні Джошуа та Олександр Усик на Алеї Пам'яті в Києві. Фото: Getty Images

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик поділився думкою про Ентоні Джошуа. Український боксер оцінив фізичний і психологічний стан британця. За його словами, колишній суперник перебуває в хорошій формі.

Усик задоволений тим, як Джошуа справляється з життєвими труднощами, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail Boxing.

Спортсмени продовжують спілкуватися і тренуватися разом. Олександр Усик зазначив, що Ентоні Джошуа залишається дисциплінованим та швидко адаптується до нових вправ. За його словами, британець демонструє високий рівень роботи на тренуваннях. Також Олександр підкреслив особисті якості Ентоні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик відзначив прогрес Джошуа

Українець вважає, що його колишній суперник покращив свій стан після попередніх боїв. Він звернув увагу на його фізичну готовність і ментальний настрій. За словами Усика, важливу роль відіграє системна робота та підхід до тренувань. При цьому медичні рекомендації залишаються важливою частиною процесу відновлення.

"Ентоні добре тренується, але лікар каже: "Будь ласка, повільно, не поспішай". Але фізично він хороший, ментально, здається, теж. Ми говоримо щодня, ми тренуємося двічі на добу, вранці та ввечері. Чемпіон - це не завжди той, у кого є пояси. Чемпіон - це людина, яка працює, дивиться в майбутнє та ніколи не здається", — заявив Усик.

спорт Олександр Усик бокс Ентоні Джошуа українські боксери
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
Реклама

