Усик рассказал, в каком состоянии сейчас находится Джошуа

Усик рассказал, в каком состоянии сейчас находится Джошуа

Дата публикации 25 марта 2026 19:01
Энтони Джошуа и Александр Усик на Аллее Памяти в Киеве. Фото: Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о Энтони Джошуа. Украинский боксер оценил физическое и психологическое состояние британца. По его словам, бывший соперник находится в хорошей форме.

Усик доволен тем, как Джошуа справляется с жизненными трудностями, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail Boxing

Спортсмены продолжают общаться и тренироваться вместе. Александр Усик отметил, что Энтони Джошуа остается дисциплинированным и быстро адаптируется к новым упражнениям. По его словам, британец демонстрирует высокий уровень работы на тренировках. Также Александр подчеркнул личные качества Энтони. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик отметил прогресс Джошуа

Украинец считает, что его бывший соперник улучшил свое состояние после предыдущих боев. Он обратил внимание на его физическую готовность и ментальный настрой. По словам Усика, важную роль играет системная работа и подход к тренировкам. При этом медицинские рекомендации остаются важной частью процесса восстановления.

"Энтони хорошо тренируется, но врач говорит: "Пожалуйста, медленно, не спеши". Но физически он хорош, ментально, кажется, тоже. Мы говорим каждый день, мы тренируемся дважды в сутки, утром и вечером. Чемпион — это не всегда тот, у кого есть пояса. Чемпион — это человек, который работает, смотрит в будущее и никогда не сдается", — заявил Усик. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
