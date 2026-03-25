Из-за дружбы с Усиком Диллиан Уайт назвал Джошуа "непостоянной женщиной"

Диллиан Уайт.

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт прокомментировал отношения между объединенным чемпионом мира Александром Усиком и экс-чемпионом Энтони Джошуа. Супертяжеловес удивлен взаимодействием украинца и британца на фоне возможных будущих поединков.

Уайту не понравилось поведение Джошуа

Диллиана спросили его мнение о визите Джошуа в Украину и о его дружбе с Усиком. В ответ Уайт назвал такие отношения необычными для бокса, где соперники обычно не поддерживают тесного контакта вне ринга. По его мнению, ситуация выглядит противоречивой.

Наиболее резко британец высказался о самом Джошуа, поставив под сомнение его стабильность и подход к карьере.

"Это безумие", — сказал Уайт, комментируя совместные тренировки и пребывание Усика и Джошуа в Украине.

По его словам, Джошуа постоянно находится в поисках новых тренеров и не может определиться с собственным путем в боксе. Уайт считает, что такое поведение негативно влияет на его карьеру.

"Эй Джей ведет себя как непостоянная женщина. Он как женщина на одну ночь, которая постоянно в поисках партнера. Этот парень всегда несчастлив, но всегда что-то ищет. Он никогда не успокаивается", — сказал Уайт.

Отдельно Уайт отметил роль бывшего тренера Джошуа Роберта Маккрекена, которого считает одним из лучших специалистов, с которыми работал Джошуа.

По мнению Уайта, именно под руководством Маккрекена Джошуа демонстрировал наиболее стабильные результаты в своей карьере.

Британец также предположил, что нынешнее решение Джошуа тренироваться с украинской командой может быть связано с личными факторами, которые влияют на его выступления.

Усик пока остается объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе и в мае ждет поединок с кикбоксером Рико Верховеном. Сейчас он уже начал готовиться к бою в Испании. Вместе с украинцем к бою готовится Джошуа.

