Через дружбу з Усиком Ділліан Вайт назвав Джошуа "непостійною жінкою"

Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт прокоментував стосунки між об’єднаним чемпіоном світу Олександром Усиком та ексчемпіоном Ентоні Джошуа. Суперважковаговик здивований взаємодією українця та британця на тлі можливих майбутніх поєдинків.

Ділліана запитали його думку про візит Джошуа в Україну та про його дружбу з Усиком. У відповідь Вайт назвав такі стосунки незвичними для боксу, де суперники зазвичай не підтримують тісного контакту поза рингом. На його думку, ситуація виглядає суперечливою.

Найбільш різко британець висловився про самого Джошуа, поставивши під сумнів його стабільність та підхід до кар’єри.

"Це божевілля", — сказав Вайт, коментуючи спільні тренування та перебування Усика і Джошуа в Україні.

За його словами, Джошуа постійно перебуває в пошуках нових тренерів і не може визначитися з власним шляхом у боксі. Вайт вважає, що така поведінка негативно впливає на його кар’єру.

"Ей Джей поводить себе як непостійна жінка. Він як жінка на одну ніч, яка постійно в пошуках партнера. Цей хлопець завжди нещасливий, але завжди щось шукає. Він ніколи не заспокоюється", — сказав Вайт.

Окремо Вайт відзначив роль колишнього тренера Джошуа Роберта Маккрекена, якого вважає одним із найкращих фахівців, з якими працював Джошуа.

На думку Вайта, саме під керівництвом Маккрекена Джошуа демонстрував найбільш стабільні результати у своїй кар’єрі.

Британець також припустив, що нинішнє рішення Джошуа тренуватися з українською командою може бути пов’язане з особистими чинниками, які впливають на його виступи.

Усик наразі залишається об’єднаним чемпіоном світу в надважкій вазі та в травні чекає на поєдинок із кікбоксером Ріко Верховеном. Наразі він уже почав готуватися до бою в Іспанії. Разом із українцем до бою готується Джошуа.

