Українці виявились натільки гостинні, що Джошуа пообіцяв повернутись

Ентоні Джошуа та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа поділився враженнями від першого візиту до України та заявив про намір повернутися знову. Британський боксер відвідав країну для вечора боксу Usyk 17 Promotion.

Про візит до України Джошуа висловився у коментарі Instagram-сторінці "ПравдаТУТ Львів", передає портал Новини.LIVE.

Ексчемпіон світу прибув до України разом із Олександром Усиком і став гостем турніру Rising Stars. Під час перебування в Києві він також відвідав центр міста та меморіал загиблим у війні.

"Україна — це було неймовірно! Я тут вперше і обов’язково приїду знову", — сказав Джошуа.

Боксер зазначив, що був вражений атмосферою та прийомом. За його словами, під час візиту він отримав велику кількість подарунків і відзначив гостинність українців. Саме тому йому забракло однієї валізи.

Джошуа також повідомив, що планує використати один із подарунків під час тренувань. Йдеться про футболку з написом Ukraine, яку він отримав під час поїздки.

За словами британця, наступного разу він хоче приїхати до України не лише у зв’язку зі спортом, а й для відпочинку.

Під час візиту Джошуа ознайомився з життям міста та відвідав місцеві ресторани, де скуштував борщ.

Фіналом поїздки Джошуа стало боксерське шоу, організоване промоутерською компанією Усика. Турнір пройшов у Лісниках під Києвом і включав бої українських боксерів, серед яких Олександр Хижняк та Даніель Лапін.

Після України Джошуа та Усик, ймовірно, повернуться до тренувального табору в Іспанії, де готуватимуться до наступних боїв. Українець у травні битиметься проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена.

Джошуа досі не отримав суперника. Очікується, що цього року він може зустрітися в рингу з Тайсоном Ф’юрі. Останній бій британець провів у грудні 2025 року, нокаутувавши влогера Джейка Пола.

