Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинцы оказались настолько гостеприимны, что Джошуа пообещал вернуться

Украинцы оказались настолько гостеприимны, что Джошуа пообещал вернуться

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 12:41
Украинцы оказались настолько гостеприимны, что Джошуа пообещал вернуться
Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился впечатлениями от первого визита в Украину и заявил о намерении вернуться снова. Британский боксер посетил страну для вечера бокса Usyk 17 Promotion.

О визите в Украину Джошуа высказался в комментарии Instagram-странице "ПравдаТУТ Львов", передает портал Новини.LIVE.

Экс-чемпион мира прибыл в Украину вместе с Александром Усиком и стал гостем турнира Rising Stars. Во время пребывания в Киеве он также посетил центр города и мемориал погибшим в войне.

"Украина — это было невероятно! Я здесь впервые и обязательно приеду снова", — сказал Джошуа.

Боксер отметил, что был поражен атмосферой и приемом. По его словам, во время визита он получил большое количество подарков и отметил гостеприимство украинцев. Именно поэтому ему не хватило одного чемодана.

Джошуа также сообщил, что планирует использовать один из подарков во время тренировок. Речь идет о футболке с надписью Ukraine, которую он получил во время поездки.

По словам британца, в следующий раз он хочет приехать в Украину не только в связи со спортом, но и для отдыха.

Во время визита Джошуа ознакомился с жизнью города и посетил местные рестораны, где попробовал борщ.

Финалом поездки Джошуа стало боксерское шоу, организованное промоутерской компанией Усика. Турнир прошел в Лесниках под Киевом и включал бои украинских боксеров, среди которых Александр Хижняк и Даниэль Лапин.

После Украины Джошуа и Усик, вероятно, вернутся в тренировочный лагерь в Испании, где будут готовиться к следующим боям. Украинец в мае сразится против звезды кикбоксинга Рико Верховена.

Джошуа до сих пор не получил соперника. Ожидается, что в этом году он может встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри. Последний бой британец провел в декабре 2025 года, нокаутировав влогера Джейка Пола.

Александр Усик бокс Энтони Джошуа супертяжелый вес профессиональный бокс
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации