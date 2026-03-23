Украинцы оказались настолько гостеприимны, что Джошуа пообещал вернуться

Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился впечатлениями от первого визита в Украину и заявил о намерении вернуться снова. Британский боксер посетил страну для вечера бокса Usyk 17 Promotion.

О визите в Украину Джошуа высказался в комментарии Instagram-странице "ПравдаТУТ Львов", передает портал Новини.LIVE.

Экс-чемпион мира прибыл в Украину вместе с Александром Усиком и стал гостем турнира Rising Stars. Во время пребывания в Киеве он также посетил центр города и мемориал погибшим в войне.

"Украина — это было невероятно! Я здесь впервые и обязательно приеду снова", — сказал Джошуа.

Боксер отметил, что был поражен атмосферой и приемом. По его словам, во время визита он получил большое количество подарков и отметил гостеприимство украинцев. Именно поэтому ему не хватило одного чемодана.

Джошуа также сообщил, что планирует использовать один из подарков во время тренировок. Речь идет о футболке с надписью Ukraine, которую он получил во время поездки.

По словам британца, в следующий раз он хочет приехать в Украину не только в связи со спортом, но и для отдыха.

Во время визита Джошуа ознакомился с жизнью города и посетил местные рестораны, где попробовал борщ.

Финалом поездки Джошуа стало боксерское шоу, организованное промоутерской компанией Усика. Турнир прошел в Лесниках под Киевом и включал бои украинских боксеров, среди которых Александр Хижняк и Даниэль Лапин.

После Украины Джошуа и Усик, вероятно, вернутся в тренировочный лагерь в Испании, где будут готовиться к следующим боям. Украинец в мае сразится против звезды кикбоксинга Рико Верховена.

Джошуа до сих пор не получил соперника. Ожидается, что в этом году он может встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри. Последний бой британец провел в декабре 2025 года, нокаутировав влогера Джейка Пола.

