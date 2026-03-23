Поворознюк зізнався, що робив з Ентоні Джошуа в Україні
Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк прокоментував зустріч із Олександром Усиком, Геннадієм Буткевичем та Ентоні Джошуа. Вони зустрілися напередодні боксерського турніру в Україні.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Поворознюка.
Власник "Інгульця" зіграв у шахи з Джошуа
Поворознюк заявив, що провів час у компанії друзів і партнерів, а також відзначив значення таких контактів.
"Дякую Ентоні Джошуа за гру в шахи, всьому свій час", — написав Поворознюк.
За його словами, зустріч пройшла в неформальній атмосфері, за що він окремо подякував Олександру Усику та Геннадію Буткевичу, підкресливши, що цінує їхню наполегливість і підхід до справи.
У зустрічі також взяв участь британський боксер, який перебував в Україні в межах боксерського заходу від Usyk17 Promotion.
Раніше Джошуа вперше відвідав Україну разом з Усиком і став гостем вечора боксу Rising Stars, який організувала промоутерська компанія Usyk17.
Поворознюк підкреслив, що для нього важливе оточення та люди, з якими він працює, а також можливість розвивати спільні ініціативи у майбутньому.
"Вчора був дуже цікавий і насичений вечір, який я провів у компанії своїх друзів і не тільки.
Хочу подякувати людям, дружбою з якими я пишаюся — це Олександр Усик і Геннадій Буткевич. Знаєте, мені імпонує ваша сила духу та наполегливість, вірю, що нам вдасться втілити усе задумане", — зазначив Поворознюк.
Наразі Усик та Джошуа вже поїхали з України, щоб повернутися до Іспанії, де продовжують підготовку до наступних поєдинків. Українець у травні битиметься з кікбоксером Ріко Верховеном.
