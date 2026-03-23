Поворознюк зізнався, що робив з Ентоні Джошуа в Україні

Олександр Поворознюк. Фото: кадр з відео

Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк прокоментував зустріч із Олександром Усиком, Геннадієм Буткевичем та Ентоні Джошуа. Вони зустрілися напередодні боксерського турніру в Україні.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Поворознюка.

Олександр Поворознюк та Ентоні Джошуа зіграли в шахи. Фото: instagram.com/papainhulets

Власник "Інгульця" зіграв у шахи з Джошуа

Поворознюк заявив, що провів час у компанії друзів і партнерів, а також відзначив значення таких контактів.

"Дякую Ентоні Джошуа за гру в шахи, всьому свій час", — написав Поворознюк.

За його словами, зустріч пройшла в неформальній атмосфері, за що він окремо подякував Олександру Усику та Геннадію Буткевичу, підкресливши, що цінує їхню наполегливість і підхід до справи.

У зустрічі також взяв участь британський боксер, який перебував в Україні в межах боксерського заходу від Usyk17 Promotion.

Раніше Джошуа вперше відвідав Україну разом з Усиком і став гостем вечора боксу Rising Stars, який організувала промоутерська компанія Usyk17.

Поворознюк підкреслив, що для нього важливе оточення та люди, з якими він працює, а також можливість розвивати спільні ініціативи у майбутньому.

"Вчора був дуже цікавий і насичений вечір, який я провів у компанії своїх друзів і не тільки.

Хочу подякувати людям, дружбою з якими я пишаюся — це Олександр Усик і Геннадій Буткевич. Знаєте, мені імпонує ваша сила духу та наполегливість, вірю, що нам вдасться втілити усе задумане", — зазначив Поворознюк.

Наразі Усик та Джошуа вже поїхали з України, щоб повернутися до Іспанії, де продовжують підготовку до наступних поєдинків. Українець у травні битиметься з кікбоксером Ріко Верховеном.

