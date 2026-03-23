Поворознюк признался, что делал с Энтони Джошуа в Украине
Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк прокомментировал встречу с Александром Усиком, Геннадием Буткевичем и Энтони Джошуа. Они встретились накануне боксерского турнира в Украине.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Поворознюка.
Владелец "Ингульца" сыграл в шахматы с Джошуа
Поворознюк заявил, что провел время в компании друзей и партнеров, а также отметил значение таких контактов.
"Спасибо Энтони Джошуа за игру в шахматы, всему свое время", — написал Поворознюк.
По его словам, встреча прошла в неформальной атмосфере, за что он отдельно поблагодарил Александра Усика и Геннадия Буткевича, подчеркнув, что ценит их настойчивость и подход к делу.
Во встрече также принял участие британский боксер, который находился в Украине.
Ранее Джошуа впервые посетил Украину вместе с Усиком и стал гостем вечера бокса Rising Stars, который организовала промоутерская компания Usyk17.
Поворознюк подчеркнул, что для него важно окружение и люди, с которыми он работает, а также возможность развивать совместные инициативы в будущем.
"Вчера был очень интересный и насыщенный вечер, который я провел в компании своих друзей и не только.
Хочу поблагодарить людей, дружбой с которыми я горжусь — это Александр Усик и Геннадий Буткевич. Знаете, мне импонирует ваша сила духа и настойчивость, верю, что нам удастся воплотить все задуманное", — отметил Поворознюк.
Сейчас Усик и Джошуа уже уехали из Украины, чтобы вернуться в Испанию, где продолжают подготовку к следующим поединкам. Украинец в мае сразится с кикбоксером Рико Верховеном.
