Поворознюк признался, что делал с Энтони Джошуа в Украине

Дата публикации 23 марта 2026 23:39
Александр Поворознюк. Фото: кадр из видео

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк прокомментировал встречу с Александром Усиком, Геннадием Буткевичем и Энтони Джошуа. Они встретились накануне боксерского турнира в Украине.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Поворознюка.

Александр Поворознюк и Энтони Джошуа сыграли в шахматы. Фото: instagram.com/papainhulets

Владелец "Ингульца" сыграл в шахматы с Джошуа

Поворознюк заявил, что провел время в компании друзей и партнеров, а также отметил значение таких контактов.

"Спасибо Энтони Джошуа за игру в шахматы, всему свое время", — написал Поворознюк.

По его словам, встреча прошла в неформальной атмосфере, за что он отдельно поблагодарил Александра Усика и Геннадия Буткевича, подчеркнув, что ценит их настойчивость и подход к делу.

Во встрече также принял участие британский боксер, который находился в Украине.

Ранее Джошуа впервые посетил Украину вместе с Усиком и стал гостем вечера бокса Rising Stars, который организовала промоутерская компания Usyk17.

Поворознюк подчеркнул, что для него важно окружение и люди, с которыми он работает, а также возможность развивать совместные инициативы в будущем.

"Вчера был очень интересный и насыщенный вечер, который я провел в компании своих друзей и не только.

Хочу поблагодарить людей, дружбой с которыми я горжусь — это Александр Усик и Геннадий Буткевич. Знаете, мне импонирует ваша сила духа и настойчивость, верю, что нам удастся воплотить все задуманное", — отметил Поворознюк.

Сейчас Усик и Джошуа уже уехали из Украины, чтобы вернуться в Испанию, где продолжают подготовку к следующим поединкам. Украинец в мае сразится с кикбоксером Рико Верховеном.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
