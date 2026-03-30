Україна — Албанія: де та коли дивитися останній матч збірної Реброва

Роман Яремчук на тренуванні збірної України. Фото: УАФ

Збірна України не зможе взяти участі у фінальній стадії чемпіонату світу з футболу 2026 року. Команда Сергія Реброва програла Швеції (1:3) і тепер готується до поєдинку проти Албанії. Це протистояння не вирішуватиме турнірних перспектив.

Місцем проведення матчу України та Албанії стане Іспанія, повідомляє портал Новини.LIVE.

Одночасно з матчем "синьо-жовтих" із "тре крунур" збірна Албанії зіграла в півфіналі плей-оф ЧС-2026 проти Польщі. "Кадра" першою пропустила у свої ворота, але зуміла забити два голи, і тепер оскаржить путівку на Мундіаль зі Швецією. А дві команди, що програли, зіграють одна з одною товариський поєдинок.

Матвій Пономаренко вже забив дебютний гол за збірну України. Фото: УАФ

Де та коли дивитися матч Україна — Албанія

Зустріч команд Сергія Реброва та Сілвіньо відбудеться у вівторок, 31 березня, о 21:45 за київським часом. Як і попередній матч збірної України, ця гра відбудеться в Іспанії на стадіоні "Сьюдад де Валенсія".

Ексклюзивним транслятором матчів "синьо-жовтих" в Україні залишається медіасервіс "Megogo". Уболівальники зможуть побачити гру після придбання пакета для перегляду. Протистояння буде доступне на телеканалі "Megogo Sport", а також у цифровому ефірі Т2 і в кабельних операторів.

Поєдинок Україна — Албанія може стати останнім матчем "синьо-жовтих" під керівництвом Сергія Реброва, чий контракт з УАФ діє до кінця липня 2027 року. Інших матчів до середини літа у національної команди не передбачається, а інформації про продовження контракту з 51-річним фахівцем поки немає.

Раніше Новини.LIVE нагадували про те, що дружина захисника збірної України Олександра Зінченка здивувала вболівальників новим яскравим образом, який надовго запам'ятається.

Також портал Новини.LIVE повідомляв про неприємний інцидент за участю головного тренера національної команди Сергія Реброва.