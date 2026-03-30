Перед грою Україна — Албанія обрізали час Реброва на пресконференції

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Перед товариським матчем між збірними України та Албанії організатори поєдинку нерівномірно розподілили час для спілкування тренерів із журналістами. Головний тренер збірної України Сергій Ребров отримав значно менше часу, ніж його колега.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на UA-Футбол.

Згідно з інформацією джерела, наставник збірної Албанії Сілвінью разом із одним із гравців розпочне пресконференцію 30 березня о 18:00 за київським часом. Для спілкування з медіа передбачено одну годину, після чого команда проведе відкрите тренування.

Водночас для української сторони умови виявилися значно гіршими. Пресконференція Реброва та одного з футболістів "синьо-жовтих" запланована на 20:00, але триватиме не більше ніж 30 хвилин. Одразу після цього команда вийде на тренування.

Таким чином, український тренерський штаб отримає вдвічі менше часу для відповідей на запитання журналістів порівняно з албанською стороною.

Подібна ситуація вже виникала і перед попереднім матчем збірної України. Напередодні гри проти Швеції наставник суперника Грем Поттер разом із капітаном команди Віктором Лінделефом спілкувалися з медіа близько 40 хвилин. Натомість пресконференція Реброва та Іллі Забарного тривала менш ніж пів години і частина запитань залишилася без відповіді.

Матч між збірними України та Албанії відбудеться 31 березня у Валенсії на стадіоні "Сьютат де Валенсія", де грає "Леванте". Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Матч стане останнім для Реброва за його чинним контрактом, який завершиться влітку.

