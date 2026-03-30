Перед игрой Украина — Албания обрезали время Реброва на пресс-конференции

Сергей Ребров.

Перед товарищеским матчем между сборными Украины и Албании организаторы поединка неравномерно распределили время для общения тренеров с журналистами. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получил значительно меньше времени, чем его коллега.

Сергей Ребров.

Реброву сократили время для общения

Согласно информации источника, наставник сборной Албании Силвинью вместе с одним из игроков начнет пресс-конференцию 30 марта в 18:00 по киевскому времени. Для общения с медиа предусмотрен один час, после чего команда проведет открытую тренировку.

В то же время для украинской стороны условия оказались значительно хуже. Пресс-конференция Реброва и одного из футболистов "сине-желтых" запланирована на 20:00, но продлится не более 30 минут. Сразу после этого команда выйдет на тренировку.

Таким образом, украинский тренерский штаб получит вдвое меньше времени для ответов на вопросы журналистов по сравнению с албанской стороной.

Подобная ситуация уже возникала и перед предыдущим матчем сборной Украины. Накануне игры против Швеции наставник соперника Грэм Поттер вместе с капитаном команды Виктором Линделеффом общались с медиа около 40 минут. Зато пресс-конференция Реброва и Ильи Забарного длилась менее получаса и часть вопросов осталась без ответа.

Матч между сборными Украины и Албании состоится 31 марта в Валенсии на стадионе "Сьютат де Валенсия", где играет "Леванте". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Матч станет последним для Реброва по его действующему контракту, который завершится летом.

Как сообщал портал Новини.LIVE, экс-футболист "Динамо" Киев Виктор Леоненко назвал свой телевизор в честь Матвея Пономаренко.

Также портал Новини.LIVE сообщил, что Константин Жеваго покнул "Ворсклу" и поэтому клуб будет иметь новых инвесторов.