Жеваго міг піти з полтавської Ворскли: клуб отримає нових інвесторів

Жеваго міг піти з полтавської Ворскли: клуб отримає нових інвесторів

Дата публікації: 30 березня 2026 06:30
Костянтин Жеваго. Фото: УНІАН

Полтавська "Ворскла", яка виступає в Першій лізі, опинилася у складній фінансовій ситуації після можливого виходу з проєкту Костянтина Жеваго та групи Ferrexpo. Клуб може змінити власника, а переговори з новими інвесторами вже тривають.

Про це повідомляють джерела серед уболівальників "Ворскли", передає портал Новини.LIVE.

Стадіон ім. Бутовського у Полтаві. Фото: "Ворскла"

"Ворскла" може змінити власника

За наявною інформацією від джерел, фінансування клубу наразі призупинене. Гравці та тренерський штаб опинилися у складному становищі — виплат немає, а частина футболістів має труднощі навіть з оплатою орендованого житла.

Попри це, команда не втрачає мотивації завершити сезон. Усередині колективу зберігається позитивний настрій, а футболісти прагнуть дограти чемпіонат, незважаючи на невизначеність щодо майбутнього клубу.

Окремо зазначається, що керівництво намагається забезпечити мінімальні потреби команди. Зокрема, йдеться про фінансування виїздів на матчі.

Читайте також:

Водночас ключовою новиною стало те, що Жеваго та його бізнес-група більше не пов’язані з клубом.

У клубі ведуться переговори з потенційним новим інвестором, однак конкретних деталей поки що немає. Від результатів цих перемовин залежить подальше існування команди на професійному рівні.

Ситуація залишається нестабільною, і питання про майбутнє "Ворскли" наразі відкритим. У разі успішного залучення інвестора клуб зможе стабілізувати фінансове становище та продовжити виступи.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, один із найвідоміших футбольних експертів Віктор Леоненко здивував назвою свого телевізора.

Також портал Новини.LIVE повідомив, що національна збірна України перед Албанією залишилась без одного із футболістів.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
