Жеваго мог уйти из полтавской Ворсклы: клуб получит новых инвесторов

Константин Жеваго.

Полтавская "Ворскла", выступающая в Первой лиге, оказалась в сложной финансовой ситуации после возможного выхода из проекта Константина Жеваго и группы Ferrexpo. Клуб может сменить собственника, а переговоры с новыми инвесторами уже продолжаются.

Об этом сообщают источники среди болельщиков "Ворсклы", передает портал Новости.LIVE.

Стадион им. Бутовского в Полтаве.

"Ворскла" может сменить владельца

По имеющейся информации от источников, финансирование клуба пока приостановлено. Игроки и тренерский штаб оказались в сложном положении — выплат нет, а часть футболистов имеет трудности даже с оплатой арендованного жилья.

Несмотря на это, команда не теряет мотивации завершить сезон. Внутри коллектива сохраняется позитивный настрой, а футболисты стремятся доиграть чемпионат, несмотря на неопределенность относительно будущего клуба.

Отдельно отмечается, что руководство пытается обеспечить минимальные потребности команды. В частности, речь идет о финансировании выездов на матчи.

В то же время ключевой новостью стало то, что Жеваго и его бизнес-группа больше не связаны с клубом.

В клубе ведутся переговоры с потенциальным новым инвестором, однако конкретных деталей пока нет. От результатов этих переговоров зависит дальнейшее существование команды на профессиональном уровне.

Ситуация остается нестабильной, и вопрос о будущем "Ворсклы" пока открытым. В случае успешного привлечения инвестора клуб сможет стабилизировать финансовое положение и продолжить выступления.

