Жеваго мог уйти из полтавской Ворсклы: клуб получит новых инвесторов

Дата публикации 30 марта 2026 06:30
Константин Жеваго. Фото: УНИАН

Полтавская "Ворскла", выступающая в Первой лиге, оказалась в сложной финансовой ситуации после возможного выхода из проекта Константина Жеваго и группы Ferrexpo. Клуб может сменить собственника, а переговоры с новыми инвесторами уже продолжаются.

Об этом сообщают источники среди болельщиков "Ворсклы", передает портал Новости.LIVE.

Стадион им. Бутовского в Полтаве. Фото: "Ворскла"

"Ворскла" может сменить владельца

По имеющейся информации от источников, финансирование клуба пока приостановлено. Игроки и тренерский штаб оказались в сложном положении — выплат нет, а часть футболистов имеет трудности даже с оплатой арендованного жилья.

Несмотря на это, команда не теряет мотивации завершить сезон. Внутри коллектива сохраняется позитивный настрой, а футболисты стремятся доиграть чемпионат, несмотря на неопределенность относительно будущего клуба.

Отдельно отмечается, что руководство пытается обеспечить минимальные потребности команды. В частности, речь идет о финансировании выездов на матчи.

В то же время ключевой новостью стало то, что Жеваго и его бизнес-группа больше не связаны с клубом.

В клубе ведутся переговоры с потенциальным новым инвестором, однако конкретных деталей пока нет. От результатов этих переговоров зависит дальнейшее существование команды на профессиональном уровне.

Ситуация остается нестабильной, и вопрос о будущем "Ворсклы" пока открытым. В случае успешного привлечения инвестора клуб сможет стабилизировать финансовое положение и продолжить выступления.

Как сообщал портал Новини.LIVE, один из самых известных футбольных экспертов Виктор Леоненко удивил названием своего телевизора.

Также портал News.LIVE сообщил, что национальная сборная Украины перед Албанией осталась без одного из футболистов.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
