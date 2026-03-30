Украина — Албания: где и когда смотреть последний матч сборной Реброва

Роман Яремчук на тренировке сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины не сможет принять участия в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. Команда Сергея Реброва проиграла Швеции (1:3) и теперь готовится к поединку против Албании. Это противостояние не будет решать турнирных перспектив.

Местом проведения матча Украины и Албании станет Испания, сообщает портал Новини.LIVE.

Одновременно с матче "сине-желтых" с "тре крунур" сборная Албании сыграла в полуфинале плей-офф ЧМ-2026 против Польши. "Кадра" первой пропустила в свои ворота, но сумела забить два гола, и теперь оспорит путевку на Мундиаль со Швецией. А две проигравшие команды сыграют друг с другом товарищеский поединок.

Матвей Пономаренко уже забил дебютный гол за сборную Украины. Фото: УАФ

Где и когда смотреть матч Украина — Албания

Встреча команд Сергея Реброва и Силвиньо состоится во вторник, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. Как и предыдущий матч сборной Украины, эта игра состоится в Испании на стадионе "Сьюдад де Валенсия".

Эксклюзивным транслятором матчей "сине-желтых" в Украине остается медиасервис "Megogo". Болельщики смогут увидеть игру после приобретения пакета для просмотра. Противостояние будет доступно на телеканале "Megogo Sport", а также в цифровом эфире Т2 и у кабельных операторов.

Поединок Украина — Албания может стать последним матчем "сине-желтых" под руководством Сергея Реброва, чей контракт с УАФ действует до конца июля 2027 года. Других матчей до середины лета у национальной команды не предвидится, а информации о продлении контракта с 51-летним специалистом пока нет.

