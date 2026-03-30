Видео

Уоррен ждет большого ажиотажа на бой Усика с Итаумой

Уоррен ждет большого ажиотажа на бой Усика с Итаумой

Дата публикации 30 марта 2026 15:01
Уоррен ждет большого ажиотажа на бой Усика с Итаумой
Александр Усик во время тренировки. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу Александр Усик готовится к противостоянию с кикбоксером Рико Верховеном. Не исключено, что это будет не последний бой украинца в 2026 году. Его продолжают подталкивать к решению согласиться на поединок с другим чемпионом. 

Британец Мозес Итаума остается одним из главных кандидатов на бой с Александром Усиком, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing News

Уже 23 мая в Египте состоится поединок, в котором встретятся чемпионы по боксу и кикбоксингу. Украинец Александр Усик сразится с Рико Верховеном из Нидерландов. Однако в очереди на бой с представителем супертяжелого веса стоят еще несколько чемпионов. 

Мозес Итаума проводит тренировку перед боем
Британский боксер Мозес Итаума. Фото: instagram.com/m.itauma/

Что Уоррен сказал про бой Усик — Итаума 

Слухи о том, что 21-летний британец должен стать соперником украинского супертяжа, возникли еще год назад. И если изначально Мозес Итаума заявлял, что готов ждать, пока Александр Усик согласится на бой с ним, теперь его риторика изменилась. 

Британец все более настойчиво комментирует отсутствие боя с украинец в списке главных спортивных событий года. Промоутер Фрэнк Уоррен тоже пытается оказать на Александра Усика давление. 

"Он настоящий чемпион, отличный боец и титулованный спортсмен. И когда смотришь на Усика, то хочешь видеть его в бою с реальными соперниками, а не с представителем кикбоксинга. Если бы Александр согласился на поединок с Итаумой, мы бы за минуту продали все билеты раз пять, а просмотры PPV побили бы все рекорды. Усику стоит задуматься от этом", — заявил Уоррен. 

Также промоутер считает, что WBA все же санкционирует бой украинца с британцем, а если Усик откажется от поединка, у него могут забрать пояс

спорт Александр Усик бокс Мозес Итаума Бой Усик — Итаума
Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
