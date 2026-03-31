Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа

Александр Усик, Андрей Шевченко и Энтони Джошуа. Фото: t.me/officialusyk

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил тренировочный лагерь чемпиона мира по боксу Александра Усика и британского боксера Энтони Джошуа. Визит состоялся во время подготовки спортсменов к следующим поединкам.

Об этом сообщили в соцсетях Усик и директор его команды Сергей Лапин, передает портал Новини.LIVE.

Видео встречи было обнародовано в соцсетях. На кадрах видно, как Шевченко пообщался с обоими боксерами в неформальной атмосфере.

Сам Усик прокомментировал это событие, подчеркнув значимость встречи с легендой украинского футбола.

"Мы с Энтони были счастливы встретиться и пообщаться с легендой украинского футбола Андреем Шевченко. И кто знает... возможно, когда-то нам посчастливится сыграть вместе на настоящем футбольном поле", — отметил Усик.

Сейчас Усик продолжает подготовку к следующему бою. 23 мая он проведет поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Бой должен состояться в Гизе, Египте.

Что касается Джошуа, его следующий соперник пока не определен. Британец также находится в тренировочном лагере и готовится к возвращению в ринг.

Шевченко сейчас со сборной Украины находится в Валенсии, где команда играла против Швеции (1:3) в отборе на ЧМ-2026, а 31 марта будет противостоять Албании в товарищеской игре.

Поскольку тренировочный лагерь Усика в Валенсии, он посетил игру со Швецией. Шевченко же нанес ему ответный визит.

