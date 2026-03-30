Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Бражко продає свій автомобіль за 44,5 тисячі доларів

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 12:08
Володимир Бражко. Фото: ФК "Динамо" Київ

Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко виставив на продаж власний автомобіль — Audi A7. Футболіст оприлюднив деталі щодо характеристик авто та умов угоди.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі футболіста.

Бражко продає повнопривідний автомобіль 2018 року випуску, який за техпаспортом датований 2019 роком. Пробіг машини становить 55 тисяч кілометрів.

Повідомлення Бражка про продаж автомобіля. Фото: скриншот

За словами футболіста, авто оснащене трилітровим шестициліндровим двигуном потужністю 340 кінських сил. Також автомобіль має семиступінчасту автоматичну коробку передач і здатен розвивати максимальну швидкість 250 км/год.

Вартість транспортного засобу становить 44 500 доларів США, що еквівалентно приблизно 1,95 млн грн.

Читайте також:

Крім класичного продажу, розглядаються й альтернативні варіанти угоди. Зокрема, можливий продаж у кредит, обмін на інший автомобіль або розрахунок у криптовалюті.

Зазначимо, що автомобіль привезли із США після ДТП і його відновили вже в Україні.

Наразі можна припустити, що Володимир вирішив змінити автомобіль.

Футболіст наразі виступає за київське "Динамо" та входить до числа найбільш оплачуваних гравців команди.

Бражко, якому 24 роки, має контракт із "Динамо" до 30 червня 2029 року. Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

У сезоні 2025/26 Бражко провів за "Динамо" 28 матчів, у яких забив три м’ячі та зробив два асисти.

"Динамо" наразі в УПЛ посідає четверту позицію після 21 туру. Команда Ігоря Костюка має в активі 41 очко.

Динамо автомобіль Володимир Бражко
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації