Бражко продає свій автомобіль за 44,5 тисячі доларів

Володимир Бражко. Фото: ФК "Динамо" Київ

Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко виставив на продаж власний автомобіль — Audi A7. Футболіст оприлюднив деталі щодо характеристик авто та умов угоди.

Деталі щодо характеристик авто та умов угоди оприлюднені у соцмережах футболіста.

Бражко продає повнопривідний автомобіль 2018 року випуску, який за техпаспортом датований 2019 роком. Пробіг машини становить 55 тисяч кілометрів.

Повідомлення Бражка про продаж автомобіля.

За словами футболіста, авто оснащене трилітровим шестициліндровим двигуном потужністю 340 кінських сил. Також автомобіль має семиступінчасту автоматичну коробку передач і здатен розвивати максимальну швидкість 250 км/год.

Вартість транспортного засобу становить 44 500 доларів США, що еквівалентно приблизно 1,95 млн грн.

Читайте також:

Крім класичного продажу, розглядаються й альтернативні варіанти угоди. Зокрема, можливий продаж у кредит, обмін на інший автомобіль або розрахунок у криптовалюті.

Зазначимо, що автомобіль привезли із США після ДТП і його відновили вже в Україні.

Наразі можна припустити, що Володимир вирішив змінити автомобіль.

Футболіст наразі виступає за київське "Динамо" та входить до числа найбільш оплачуваних гравців команди.

Бражко, якому 24 роки, має контракт із "Динамо" до 30 червня 2029 року. Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

У сезоні 2025/26 Бражко провів за "Динамо" 28 матчів, у яких забив три м’ячі та зробив два асисти.

"Динамо" наразі в УПЛ посідає четверту позицію після 21 туру. Команда Ігоря Костюка має в активі 41 очко.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, дружина лівого захисника збірної України на амстердамського "Аякса" Олександра Зінченка здивувала новим образом та кольором волосся.

Також портал Новини.LIVE повідомляв, що матч між збірними України та Албанії можна побачити в прямому ефірі.