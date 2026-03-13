Динамо обіграло Оболонь у київському дербі

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" здобуло перемогу над "Оболонню" у матчі 20-го туру чемпіонату України. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь команди Ігоря Костюка.

Голи у складі переможців забили Андрій Ярмоленко та Матвій Пономаренко, повідомив портал Новини.LIVE.

"Динамо" пропустило першим, але вирвало перемогу

Першими у матчі забили гості. На 20-й хвилині після подачі з правого флангу та боротьби у штрафному м’яч відскочив до Ростислава Устименка, який з другої спроби пробив у дальній кут.

"Динамо" невдовсі зрівняло рахунок на 31-й хвилині. Арбітр призначив пенальті за гру рукою Устименка, а Андрій Ярмоленко впевнено реалізував одинадцятиметровий удар.

Наприкінці першого тайму кияни вийшли вперед. Ярмоленко віддав передачу на Піхальонка, той продовжив на Пономаренка, який із близької відстані проштовхнув м’яч під воротарем — 2:1.

У другій половині зустрічі "Динамо" контролювало хід гри та не дозволило супернику створити багато небезпечних моментів й само могло забити, але моменти не реалізували.

"Динамо" Київ — "Оболонь" — 2:1

Голи: Ярмоленко, 31 (пен.), Пономаренко, 40 — Устименко, 20

"Динамо" Київ: Нещерет — Коробов (Тимчик, 46), Біловар (Попов, 84), Михавко, Вівчаренко — Піхальонок (Буяльський, 70), Бражко, Яцик (Михайленко, 79) — Ярмоленко (Волошин, 70), Пономаренко, Редушко.

"Оболонь": Федорівський — Полегенько, Жовтенко (Фещенко, 86), Ломницький, Семенов, Є. Шевченко — Нестеренко (Третьяков, 59), Волохатий, Черненко (Кулаковський, 69), Прокопенко (Теслюк, 86) — Устименко (Суханов, 69).

Попередження: Є. Шевченко, Фещенко

