Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Динамо з голами Ярмоленка та Пономаренка обіграло Оболонь

Динамо з голами Ярмоленка та Пономаренка обіграло Оболонь

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 20:59
Динамо обіграло Оболонь у київському дербі
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" здобуло перемогу над "Оболонню" у матчі 20-го туру чемпіонату України. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь команди Ігоря Костюка.

Голи у складі переможців забили Андрій Ярмоленко та Матвій Пономаренко, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
"Динамо" пропустило першим, але вирвало перемогу

Першими у матчі забили гості. На 20-й хвилині після подачі з правого флангу та боротьби у штрафному м’яч відскочив до Ростислава Устименка, який з другої спроби пробив у дальній кут.

"Динамо" невдовсі зрівняло рахунок на 31-й хвилині. Арбітр призначив пенальті за гру рукою Устименка, а Андрій Ярмоленко впевнено реалізував одинадцятиметровий удар.

Наприкінці першого тайму кияни вийшли вперед. Ярмоленко віддав передачу на Піхальонка, той продовжив на Пономаренка, який із близької відстані проштовхнув м’яч під воротарем — 2:1.

У другій половині зустрічі "Динамо" контролювало хід гри та не дозволило супернику створити багато небезпечних моментів й само могло забити, але моменти не реалізували.

"Динамо" Київ — "Оболонь" — 2:1

Голи: Ярмоленко, 31 (пен.), Пономаренко, 40 — Устименко, 20

"Динамо" Київ: Нещерет — Коробов (Тимчик, 46), Біловар (Попов, 84), Михавко, Вівчаренко — Піхальонок (Буяльський, 70), Бражко, Яцик (Михайленко, 79) — Ярмоленко (Волошин, 70), Пономаренко, Редушко.

"Оболонь": Федорівський — Полегенько, Жовтенко (Фещенко, 86), Ломницький, Семенов, Є. Шевченко — Нестеренко (Третьяков, 59), Волохатий, Черненко (Кулаковський, 69), Прокопенко (Теслюк, 86) — Устименко (Суханов, 69).

Попередження: Є. Шевченко, Фещенко

футбол Динамо Андрій Ярмоленко УПЛ ФК Оболонь Матвій Пономаренко
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації