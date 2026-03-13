Главная Спорт Динамо одержало волевую победу в дерби с Оболонью

Динамо одержало волевую победу в дерби с Оболонью

Дата публикации 13 марта 2026 20:59
Динамо первым пропустило от Оболони, но голы Ярмоленко и Пономеренко принесли победу
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

"Оболонь" потерпела поражение от "Динамо" в матче чемпионата Украины. Встреча завершилась победой киевского клуба со счетом 2:1.

Голы в составе победителей забили Андрей Ярмоленко и Матвей Пономаренко, сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" пропустило первым, но вырвало победу

Первыми в матче забили гости. На 20-й минуте после подачи с правого фланга и борьбы в штрафной мяч отскочил к Ростиславу Устименко, который со второй попытки пробил в дальний угол.

"Динамо" вскоре сравняло счет на 31-й минуте. Арбитр назначил пенальти за игру рукой Устименко, а Андрей Ярмоленко уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

В конце первого тайма киевляне вышли вперед. Ярмоленко отдал передачу на Пихаленка, тот продолжил на Пономаренко, который с близкого расстояния протолкнул мяч под вратарем — 2:1.

Во второй половине встречи "Динамо" контролировало ход игры и не позволило сопернику создать много опасных моментов и само могло забить, но моменты не реализовали.

"Динамо" Киев — "Оболонь" — 2:1

Голы: Ярмоленко, 31 (пен.), Пономаренко, 40 — Устименко, 20

"Динамо" Киев: Нещерет — Коробов (Тымчик, 46), Беловар (Попов, 84), Михавко, Вивчаренко — Пихаленок (Буяльский, 70), Бражко, Яцык (Михайленко, 79) — Ярмоленко (Волошин, 70), Пономаренко, Редушко.

"Оболонь": Федоровский — Полегенько, Жовтенко (Фещенко, 86), Ломницкий, Семенов, Е. Шевченко — Нестеренко (Третьяков, 59), Волохатый, Черненко (Кулаковский, 69), Прокопенко (Теслюк, 86) — Устименко (Суханов, 69).

Предупреждения: Е. Шевченко, Фещенко

Напомним, ранее полусотрудники ТЦК мобилизовали бывшего воспитанника столичного "Динамо".

Бывший чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон рассказал о месте Александра Усика в боксе.

футбол Динамо Андрей Ярмоленко УПЛ ФК Оболонь Матвей Пономаренко
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция

Андрей Котевич
