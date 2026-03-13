Головна Спорт Юний воротар Карпат відбив три із чотирьох пенальті в УПЛ

Юний воротар Карпат відбив три із чотирьох пенальті в УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 16:41
Воротар Карпат відбив третій пенальті в сезоні УПЛ
Назар Домчак. Фото: "Карпати" Львів

Голкіпер львівських "Карпат" Назар Домчак відбив пенальті у матчі 20-го туру УПЛ проти "Полтави". 18-річний воротар став одним із героїв перемоги львівської команди.

Наразі в УПЛ Домчак є одним з кращих за відбитими пенальті. Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Героїзм воротаря "Карпат"

Епізод стався на 25-й хвилині поєдинку. Домчак парирував удар Дмитра Плахтиря з одинадцятиметрової позначки та не дозволив супернику відкрити рахунок.

Для молодого воротаря це вже третій відбитий пенальті у поточному сезоні УПЛ. Єдиним гравцем, який зумів переграти Домчака з "точки", став Олександр Назаренко з "Полісся".

Матч завершився впевненою перемогою "Карпат" із рахунком 4:0. Голами у зустрічі відзначилися Костенко, Фаал, Бабогло та Чебер.

Цей результат став першою перемогою львівського клубу за останні вісім матчів у чемпіонаті України.

Крім того, це дебютна перемога головного тренера "Карпат" Франа Фернандеса. До цього команда поступилася "Шахтарю" (0:3) та "Колосу" (0:1), а також зіграла внічию з "Кудрівкою" (1:1).

Нагадаємо, раніше мобілізували колишнього вихованця київського "Динамо".

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон розповів про місце Олександра Усика, якби він боксував у 90-х.

Карпати футбол УПЛ СК Полтава Назар Домчак
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
