Україна
Вратарь львовских Карпат отразил уже три пенальти за сезон в УПЛ

Вратарь львовских Карпат отразил уже три пенальти за сезон в УПЛ

Дата публикации 13 марта 2026 16:41
Домчак из Карпат отразил третий пенальти в матче с Полтавой
Назар Домчак. Фото: "Карпаты" Львов

Вратарь "Карпат" Назар Домчак снова проявил себя в матче чемпионата Украины. 18-летний голкипер отразил пенальти в игре против "Полтавы".

На текущий момент в УПЛ Домчак является одним из лучших по отраженным пенальти. Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Эпизод произошел на 25-й минуте поединка. Домчак парировал удар Дмитрия Плахтыря с одиннадцатиметровой отметки и не позволил сопернику открыть счет.

Для молодого вратаря это уже третий отраженный пенальти в текущем сезоне УПЛ. Единственным игроком, который сумел переиграть Домчака с "точки", стал Александр Назаренко из "Полесья".

Матч завершился уверенной победой "Карпат" со счетом 4:0. Голами во встрече отметились Костенко, Фаал, Бабогло и Чебер.

Этот результат стал первой победой львовского клуба за последние восемь матчей в чемпионате Украины.

Кроме того, это дебютная победа главного тренера "Карпат" Франа Фернандеса. До этого команда уступила "Шахтеру" (0:3) и "Колосу" (0:1), а также сыграла вничью с "Кудривкой" (1:1).

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Андрей Котевич
