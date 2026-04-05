Луческу ввели в штучну кому після інфаркту та важкої аритмії

Мірча Луческу. Фото: Reuters

Колишній головний тренер "Динамо" та "Шахтаря" Мірча Луческу перебуває у відділенні інтенсивної терапії після різкого погіршення стану здоров’я. 80-річного спеціаліста ввели в медикаментозну кому через ускладнення після інфаркту.

Про це повідомили румунські ЗМІ.

Луческу стало гірше

За інформацією лікарів, у суботу в Луческу повторилися серйозні проблеми з тиском, які вдалося стабілізувати. Однак у ніч на неділю стан погіршився — порушення серцевого ритму стали важкими та не піддавалися лікуванню, що змусило медиків перевести Луческу до відділення інтенсивної терапії.

"У ніч на неділю стан Луческу став важким і не піддавався лікуванню, що вимагало переведення до відділення інтенсивної терапії", — йдеться в заяві лікарні.

Луческу 3 квітня переніс гострий інфаркт міокарда. Після цього його стан оцінювали як стабільний, однак згодом виникли ускладнення у вигляді порушення серцевого ритму. Наразі його ввели в стан медикаментозної коми.

Луческу стало зле під час тренування збірної Румунії. Після цього він був госпіталізований. Також наставника звільнили з національної збірної.

