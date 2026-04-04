Костюк розкритикував скасований гол Пономаренка у матчі УПЛ

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк прокоментував скасований гол Матвія Пономаренка у матчі 22-го туру УПЛ проти "Карпат". Наставник киян заявив, що вважає рішення арбітра помилковим.

Матч завершився перемогою "Карпат" з рахунком 1:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

Костюк незгодний зі скасованим голом

За словами Костюка, арбітр не пояснив команді причини скасування гола. Тренер підкреслив, що у моменті не було порушення правил, а нападник зіграв швидше за воротаря суперника.

"Я вважаю, що це був чистий гол. Воротар відпустив м’яч, Пономаренко швидше зіграв і забив чистий гол", — сказав Костюк.

Епізод стався у другому таймі матчу, коли після дальнього удару Володимира Бражка воротар "Карпат" невдало зафіксував м’яч перед собою, а Пономаренко скористався моментом, був першим на м’ячі та відправив його у сітку. Після перегляду моменту суддя зафіксував порушення правил у боротьбі з голкіпером і скасував гол.

Костюк також оцінив гру Пономаренка, який активно діяв протягом матчу та регулярно загрожував воротам суперника, але наприкінці гри отримав червону картку.

За його словами, Матвій завдав багато ударів, але не завжди приймав оптимальні рішення у завершальній стадії атаки. Тренер звернув увагу на емоційність гравця, зазначивши, що у певних епізодах Пономаренко занадто поспішав із завершенням атак замість передач партнерам.

Водночас Костюк підкреслив, що проти Пономаренка часто порушували правила, але ці моменти залишалися без реакції арбітра.

Костюк додав, що у боротьбі із захисником "Карпат" Владиславом Бабоглом нападник зазнавав тиску та контактної гри, яка не завжди каралася арбітром. Це, на його думку, вплинуло на поведінку футболіста у ключових епізодах та отриманням червоної картки.

