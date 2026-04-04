Динамо у матчі з бійкою сенсаційно програло Карпатам

Матвій Пономаренко в матчі з "Карпатами". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" програло львівським "Карпатам" у домашньому матчі чемпіонату України. Кияни пропустили вже на 6-й хвилині та не змогли відігратися до фінального свистка.

"Динамо" програло з рахунком 0:1

"Динамо" програло "Карпатам", які виграли три матчі поспіль

Єдиний гол у зустрічі забив Бабукар Фаал, який замкнув передачу з правого флангу після активного стартового відрізка від львів’ян. "Карпати" з перших хвилин нав’язали високий темп, контролювали м’яч і чинили тиск на оборону суперника, що швидко принесло результат.

Після пропущеного м’яча "Динамо" поступово перехопило ініціативу та почало частіше діяти на половині поля суперника. У першому таймі команда створила кілька моментів: Денис Попов пробивав головою під поперечину, але воротар Назар Домчак врятував команду, а Матвій Пономаренко та Богдан Редушко не змогли реалізувати свої моменти.

Після перерви кияни посилили тиск і провели серію замін, зокрема на поле вийшли Микола Михайленко, Назар Волошин і Віталій Буяльський. "Динамо" контролювало м’яч і намагалося розтягнути оборону суперника через фланги, однак завершення атак було неточним.

Читайте також:

Найрезонансніший епізод стався на 80-й хвилині. Після дальнього удару Володимира Бражка воротар "Карпат" відбив м’яч, а Пономаренко першим опинився на добиванні та відправив його у сітку. Проте після перегляду моменту арбітр скасував гол через порушення правил у боротьбі з воротарем.

У компенсований час напруга на полі зросла. Гравці обох команд вступили в сутичку, а на 94-й хвилині Пономаренко отримав другу жовту картку і залишив поле, залишивши "Динамо" у меншості в заключні хвилини.

"Карпати" втримали мінімальну перевагу та здобули важливу перемогу на виїзді над одним із фаворитів чемпіонату. "Динамо" ж перервало семиматчеву виграшну серію, а львів’яни перемогли втретє поспіль.

"Динамо" Київ — "Карпати" — 0:1

Гол: Фаал, 6

"Динамо" Київ: Нещерет — Коробов, Біловар, Попов, Вівчаренко — Піхальонок (Буяльський, 67), Бражко, Шапаренко (Михайленко, 60) — Ярмоленко (Волошин, 60), Пономаренко, Редушко.

"Карпати": Домчак — Мірошніченко (Сич, 66), Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Сапуга (Ерікі, 66), Бруніньйо (Стеніо, 77) — Алькайн (Вітор, 58), Фаал, Костенко (Шах, 77).

Попередження: Бражко, Пономаренко — Мірошніченко, Бруніньйо, Бабогло, Домчак

Вилучення: Пономаренко, 94

Як повідомив портал Новини.LIVE, Ліонель Мессі може не зіграти на головному турнірі чотириріччя.

Також портал Новини.LIVE повідомив, про пропозиції щодо роботи для Сергія Реброва.