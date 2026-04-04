Редушка назвали схожим на Шевченка та Реброва

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Екстренер Динамо порівняв Редушка з Шевченком та Ребровим

Екстренер Динамо порівняв Редушка з Шевченком та Ребровим

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 19:43
Богдан Редушко. Фото: "Динамо" Київ

Екснаставник молодіжних команд "Динамо" Юрій Мороз оцінив перспективи вінгера киян Богдана Редушка. Фахівець також висловився про потенційний виклик гравця до збірної України.

Тренер заявив, що футболіст може опинитися у національній команді вже найближчим часом, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Богдан Редушко. Фото: "Динамо" Київ

Перспективи Редушка на високому рівні

За словами Мороза, Редушко демонструє стабільний прогрес і має всі передумови для подальшого розвитку на високому рівні. Тренер наголосив, що в умовах конкуренції у "Динамо" гравцю необхідно постійно підтверджувати свій рівень якісною грою.

"Якщо він продовжить у тому ж дусі, я не маю сумнівів, що за пів року Редушко буде у національній збірній України", — заявив Мороз.

Фахівець підкреслив, що не схильний до прямих порівнянь гравців, однак визнав, що в стилі Редушка простежуються риси гри відомих українських нападників Андрія Шевченка та Сергія Реброва. Це проявляється у простоті рішень та здатності діяти ефективно як у командній грі, так і в індивідуальних епізодах.

Читайте також:

Мороз також відкинув поширені аналогії з іншими сучасними українськими вінгерами. На його думку, Редушко не є "новим Мудриком" чи "новим Коноплянкою", а має власний ігровий профіль.

Редушко цього сезону у десяти матчах за основну команду забив гол та зробив три асисти. Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 1,8 млн євро. Контракт гравця чинний до 31 грудня 2030 року.

Як повідомив портал Новини.LIVE, Ліонель Мессі може послабити збірну Аргентини на чемпіонаті світу-2026.

Також портал Новини.LIVE повідомив, що Сергій Ребров отримав дві нові пропозиції.

Динамо Юрій Мороз Богдан Редушко
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації