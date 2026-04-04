Редушка назвали схожим на Шевченка та Реброва

Екстренер Динамо порівняв Редушка з Шевченком та Ребровим
Екснаставник молодіжних команд "Динамо" Юрій Мороз оцінив перспективи вінгера киян Богдана Редушка. Фахівець також висловився про потенційний виклик гравця до збірної України.
Тренер заявив, що футболіст може опинитися у національній команді вже найближчим часом, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".
Перспективи Редушка на високому рівні
За словами Мороза, Редушко демонструє стабільний прогрес і має всі передумови для подальшого розвитку на високому рівні. Тренер наголосив, що в умовах конкуренції у "Динамо" гравцю необхідно постійно підтверджувати свій рівень якісною грою.
"Якщо він продовжить у тому ж дусі, я не маю сумнівів, що за пів року Редушко буде у національній збірній України", — заявив Мороз.
Фахівець підкреслив, що не схильний до прямих порівнянь гравців, однак визнав, що в стилі Редушка простежуються риси гри відомих українських нападників Андрія Шевченка та Сергія Реброва. Це проявляється у простоті рішень та здатності діяти ефективно як у командній грі, так і в індивідуальних епізодах.
Мороз також відкинув поширені аналогії з іншими сучасними українськими вінгерами. На його думку, Редушко не є "новим Мудриком" чи "новим Коноплянкою", а має власний ігровий профіль.
Редушко цього сезону у десяти матчах за основну команду забив гол та зробив три асисти. Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 1,8 млн євро. Контракт гравця чинний до 31 грудня 2030 року.
