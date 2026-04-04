Редушка назвали схожим на Шевченка та Реброва

Богдан Редушко. Фото: "Динамо" Київ

Екснаставник молодіжних команд "Динамо" Юрій Мороз оцінив перспективи вінгера киян Богдана Редушка. Фахівець також висловився про потенційний виклик гравця до збірної України.

Тренер заявив, що футболіст може опинитися у національній команді вже найближчим часом, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Перспективи Редушка на високому рівні

За словами Мороза, Редушко демонструє стабільний прогрес і має всі передумови для подальшого розвитку на високому рівні. Тренер наголосив, що в умовах конкуренції у "Динамо" гравцю необхідно постійно підтверджувати свій рівень якісною грою.

"Якщо він продовжить у тому ж дусі, я не маю сумнівів, що за пів року Редушко буде у національній збірній України", — заявив Мороз.

Фахівець підкреслив, що не схильний до прямих порівнянь гравців, однак визнав, що в стилі Редушка простежуються риси гри відомих українських нападників Андрія Шевченка та Сергія Реброва. Це проявляється у простоті рішень та здатності діяти ефективно як у командній грі, так і в індивідуальних епізодах.

Мороз також відкинув поширені аналогії з іншими сучасними українськими вінгерами. На його думку, Редушко не є "новим Мудриком" чи "новим Коноплянкою", а має власний ігровий профіль.

Редушко цього сезону у десяти матчах за основну команду забив гол та зробив три асисти. Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 1,8 млн євро. Контракт гравця чинний до 31 грудня 2030 року.

Як повідомив портал Новини.LIVE, Ліонель Мессі може послабити збірну Аргентини на чемпіонаті світу-2026.

Також портал Новини.LIVE повідомив, що Сергій Ребров отримав дві нові пропозиції.