Пономаренко подорожчав у 5 разів, Редушко та Михавко також додали в ціні

Статистичний портал Transfermarkt оновив трансферні вартості гравців УПЛ, і великий прогрес показали футболісти київського "Динамо". Найбільше подорожчав форвард Матвій Пономаренко, який додав у вартості одразу 5 млн євро.

Завдяки довірі головного тренера Ігоря Костюка вартість Пономаренка підскочила з 1 до 6 млн євро. Це найбільший приріст серед усіх гравців київського клубу та всієї УПЛ за підсумками оновлення.

Суттєвий стрибок зробив і юний Богдан Редушко, вартість якого зросла з 400 тисяч до 1,8 млн євро. Для гравця, який ще взимку виступав за юнацьку команду, це дуже хороший показник.

Загалом ще четверо футболістів "Динамо" додали у вартості після останнього оновлення оцінок. Центральний захисник Тарас Михавко подорожчав з 8 до 9 млн євро, Костянтин Вівчаренко — з 2 до 2,5 млн євро.

Також зросла вартість центрального захисника "Динамо" та зятя президента клубу Ігоря Суркіса Крістіана Біловара — з 1,2 до 1,5 млн євро.

Окремо варто відзначити правого захисника "Динамо" Максима Коробова, якого вперше оцінили на рівні 600 тисяч євро. Раніше він увірвався в склад клубу та витіснив на лавку запасних Олександра Тимчика та Олександра Караваєва.

Єдиним гравцем "Динамо", який втратив у вартості, став Денис Попов. Його ціна знизилася з 4 до 3,5 млн євро.

У разі продовження гольової серії Пономаренка його вартість до кінця сезону може зрости до 10 млн євро. У Матвія в УПЛ вже дев’ять голів у десяти матчах, і він одноосібно очолює бомбардирську гонку. До того ж він може додати в ціні, якщо отримає шанс у національній збірній України та почне там забивати.

