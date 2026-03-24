Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Пономаренко подорожчав у 5 разів, Редушко та Михавко також додали в ціні

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 17:07
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Статистичний портал Transfermarkt оновив трансферні вартості гравців УПЛ, і великий прогрес показали футболісти київського "Динамо". Найбільше подорожчав форвард Матвій Пономаренко, який додав у вартості одразу 5 млн євро.

Про оновлення ринкових цін футболістів повідомив портал Новини.LIVE.

Ігор Костюк підвищив вартість гравців "Динамо"

Завдяки довірі головного тренера Ігоря Костюка вартість Пономаренка підскочила з 1 до 6 млн євро. Це найбільший приріст серед усіх гравців київського клубу та всієї УПЛ за підсумками оновлення.

Суттєвий стрибок зробив і юний Богдан Редушко, вартість якого зросла з 400 тисяч до 1,8 млн євро. Для гравця, який ще взимку виступав за юнацьку команду, це дуже хороший показник.

Загалом ще четверо футболістів "Динамо" додали у вартості після останнього оновлення оцінок. Центральний захисник Тарас Михавко подорожчав з 8 до 9 млн євро, Костянтин Вівчаренко — з 2 до 2,5 млн євро.

Також зросла вартість центрального захисника "Динамо" та зятя президента клубу Ігоря Суркіса Крістіана Біловара — з 1,2 до 1,5 млн євро.

Окремо варто відзначити правого захисника "Динамо" Максима Коробова, якого вперше оцінили на рівні 600 тисяч євро. Раніше він увірвався в склад клубу та витіснив на лавку запасних Олександра Тимчика та Олександра Караваєва.

Єдиним гравцем "Динамо", який втратив у вартості, став Денис Попов. Його ціна знизилася з 4 до 3,5 млн євро.

У разі продовження гольової серії Пономаренка його вартість до кінця сезону може зрости до 10 млн євро. У Матвія в УПЛ вже дев’ять голів у десяти матчах, і він одноосібно очолює бомбардирську гонку. До того ж він може додати в ціні, якщо отримає шанс у національній збірній України та почне там забивати.

Динамо Футбол трансфери Матвій Пономаренко Тарас Михавко Богдан Редушко
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації