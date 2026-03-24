Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 17:07
Пономаренко подорожал в 5 раз, Редушко и Михавко также прибавили в цене
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Статистический портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков УПЛ, и наибольший прогресс показали футболисты киевского "Динамо". Больше всех подорожал форвард Матвей Пономаренко, который прибавил в стоимости сразу 5 млн евро.

Об обновлении рыночных цен футболистов сообщил портал Новини.LIVE.

Игорь Костюк повысил стоимость игроков "Динамо"

Благодаря доверию главного тренера Игоря Костюка стоимость Пономаренко подскочила с 1 до 6 млн евро. Это самый большой прирост среди всех игроков киевского клуба и всей УПЛ по итогам обновления.

Существенный скачок сделал и юный Богдан Редушко, стоимость которого выросла с 400 тысяч до 1,8 млн евро. Для игрока, который еще зимой выступал за юношескую команду, это очень хороший показатель.

В общем еще четверо футболистов "Динамо" прибавили в стоимости после последнего обновления оценок. Центральный защитник Тарас Михавко подорожал с 8 до 9 млн евро, Константин Вивчаренко — с 2 до 2,5 млн евро.

Также выросла стоимость центрального защитника "Динамо" и зятя президента клуба Игоря Суркиса Кристиана Биловара — с 1,2 до 1,5 млн евро.

Отдельно стоит отметить правого защитника "Динамо" Максима Коробова, которого впервые оценили на уровне 600 тысяч евро. Ранее он ворвался в состав клуба и вытеснил на скамейку запасных Александра Тымчика и Александра Караваева.

Единственным игроком "Динамо", который потерял в стоимости, стал Денис Попов. Его цена снизилась с 4 до 3,5 млн евро.

В случае продолжения голевой серии Пономаренко его стоимость до конца сезона может вырасти до 10 млн евро. У Матвея в УПЛ уже девять голов в десяти матчах, и он единолично возглавляет бомбардирскую гонку. К тому же он может прибавить в цене, если получит шанс в национальной сборной Украины и начнет там забивать.

Динамо Футбол трансферы Матвей Пономаренко Тарас Михавко Богдан Редушко
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации