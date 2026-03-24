Пономаренко подорожал в 5 раз, Редушко и Михавко также прибавили в цене

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Статистический портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков УПЛ, и наибольший прогресс показали футболисты киевского "Динамо". Больше всех подорожал форвард Матвей Пономаренко, который прибавил в стоимости сразу 5 млн евро.

Об обновлении рыночных цен футболистов сообщил портал Новини.LIVE.

Игорь Костюк повысил стоимость игроков "Динамо"

Благодаря доверию главного тренера Игоря Костюка стоимость Пономаренко подскочила с 1 до 6 млн евро. Это самый большой прирост среди всех игроков киевского клуба и всей УПЛ по итогам обновления.

Существенный скачок сделал и юный Богдан Редушко, стоимость которого выросла с 400 тысяч до 1,8 млн евро. Для игрока, который еще зимой выступал за юношескую команду, это очень хороший показатель.

В общем еще четверо футболистов "Динамо" прибавили в стоимости после последнего обновления оценок. Центральный защитник Тарас Михавко подорожал с 8 до 9 млн евро, Константин Вивчаренко — с 2 до 2,5 млн евро.

Также выросла стоимость центрального защитника "Динамо" и зятя президента клуба Игоря Суркиса Кристиана Биловара — с 1,2 до 1,5 млн евро.

Отдельно стоит отметить правого защитника "Динамо" Максима Коробова, которого впервые оценили на уровне 600 тысяч евро. Ранее он ворвался в состав клуба и вытеснил на скамейку запасных Александра Тымчика и Александра Караваева.

Единственным игроком "Динамо", который потерял в стоимости, стал Денис Попов. Его цена снизилась с 4 до 3,5 млн евро.

В случае продолжения голевой серии Пономаренко его стоимость до конца сезона может вырасти до 10 млн евро. У Матвея в УПЛ уже девять голов в десяти матчах, и он единолично возглавляет бомбардирскую гонку. К тому же он может прибавить в цене, если получит шанс в национальной сборной Украины и начнет там забивать.

