Главная Спорт Экс-тренер Динамо сравнил Редушко с Шевченко и Ребровым

Экс-тренер Динамо сравнил Редушко с Шевченко и Ребровым

Дата публикации 4 апреля 2026 19:43
Редушко назвали похожим на Шевченко и Реброва
Богдан Редушко. Фото: "Динамо" Киев

Экс-наставник молодежных команд "Динамо" Юрий Мороз оценил перспективы вингера киевлян Богдана Редушко. Специалист также высказался о потенциальном вызове игрока в сборную Украины.

Тренер заявил, что футболист может оказаться в национальной команде уже в ближайшее время, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Богдан Редушко в матче за Динамо
Перспективы Редушко на высоком уровне

По словам Мороза, Редушко демонстрирует стабильный прогресс и имеет все предпосылки для дальнейшего развития на высоком уровне. Тренер отметил, что в условиях конкуренции в "Динамо" игроку необходимо постоянно подтверждать свой уровень качественной игрой.

"Если он продолжит в том же духе, я не сомневаюсь, что через полгода Редушко будет в национальной сборной Украины", — заявил Мороз.

Специалист подчеркнул, что не склонен к прямым сравнениям игроков, однако признал, что в стиле Редушко прослеживаются черты игры известных украинских нападающих Андрея Шевченко и Сергея Реброва. Это проявляется в простоте решений и способности действовать эффективно как в командной игре, так и в индивидуальных эпизодах.

Мороз также отверг распространенные аналогии с другими современными украинскими вингерами. По его мнению, Редушко не является "новым Мудриком" или "новым Коноплянкой", а имеет собственный игровой профиль.

Редушко в этом сезоне в десяти матчах за основную команду забил гол и сделал три ассиста. Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро. Контракт игрока действует до 31 декабря 2030 года.

Динамо Юрий Мороз Богдан Редушко
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
