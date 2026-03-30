Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт В Динамо розповіли, що через свій характер Пономаренко схожий на Ваната

В Динамо розповіли, що через свій характер Пономаренко схожий на Ваната

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 23:20
В Динамо розповіли, що через свій характер Пономаренко схожий на Ваната
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Захисник "Динамо" Олександр Караваєв поділився думками щодо гри 20-річного забивного форварда Матвія Пономаренка, відзначивши його потенціал та характер. Досвідчений футболіст вважає, що нападник має всі передумови для переходу на вищий рівень.

Про це Караваєв розповів у інтерв’ю для "Гливинський Pro Sport", передає портал Новини.LIVE.

У Пономаренка є хороші перспективи

За словами Караваєва, Пономаренко має якості, схожі на тих гравців, які вже зуміли зробити крок до європейського футболу. Він згадав приклади Віталія Миколенка, Іллі Забарного та Владислава Ваната.

Караваєв пояснив, що ключовим фактором для розвитку форварда стане його власне ставлення до роботи та здатність використати шанс, який він отримав у такому клубі, як "Динамо". Він підкреслив, що у молодому віці потрапити до команди такого рівня — це вже серйозна можливість для прогресу.

Окрему увагу захисник звернув на характер Пономаренка.

"Він такий характерний — те, що і треба нападнику. Мені це подобалося і у Ваната — він міг і відповісти, і сказати свою думку, і десь розлютитися, і проплюватися", — сказав Караваєв.

За його словами, важливою перевагою молодого футболіста є вміння слухати більш досвідчених партнерів. Навіть якщо він не завжди погоджується, Пономаренко здатен сприймати поради та застосовувати їх на практиці.

Після зміни головного тренера з Олександра Шовковського на Ігоря Костюка Пономаренко отримав стабільну ігрову практику та поступово заявив про себе як один із найперспективніших нападників УПЛ, а також вийшов на першу позицію в рейтингу бомбардирів.

Наразі в УПЛ Пономаренко у десяти матчах забив дев’ять голів. Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

Наразі у Пономаренка контракт із "Динамо" до 31 грудня 2028 року.

Динамо Олександр Караваєв Матвій Пономаренко
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації