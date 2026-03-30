Пономаренко назвав лідерів збірної України та оцінив характер Реброва

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко висловився щодо лідерів у збірній України після поразки від Швеції у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Нападник не погодився з критикою на адресу команди.

Про це Пономаренко сказав у коментарі для "Профутбол Digital".

Пономаренко, який у 20 років дебютував за національну команду у матчі проти Швеції, наголосив, що у збірній є достатньо гравців із лідерськими якостями. Він вважає, що ці футболісти вже довели свій рівень як у клубах, так і в міжнародних матчах.

"Є гравці, які є лідерами нашої команди. Той самий Роман Яремчук. Або, наприклад, Віталій Миколенко та Ілля Забарний. Іллі 23 або 24 роки, а він уже є капітаном", — сказав Пономаренко.

Форвард також підкреслив роль тренерського штабу у формуванні атмосфери в команді. На його думку, головний тренер здатен тримати дисципліну та вимагати від гравців максимальної віддачі.

Читайте також:

"І є тренер, який може напихати у разі необхідності. У збірної хороше майбутнє", — додав Пономаренко.

Пономаренко впевнений, що нинішній склад національної команди має потенціал для розвитку та досягнення результатів у майбутньому, оскільки склад ще молодий.

Збірна України не змогла вийти на чемпіонат світу-2026 після поразки від Швеції. У наступному матчі команда зіграє з Албанією — це буде товариський матч.

Також портал Новини.LIVE повідомляв про перший матч в основній команді "Монако" Максима Кличка, який є сином Віталія Кличка.