Пономаренко назвал лидеров сборной Украины и оценил характер Реброва

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко высказался относительно лидеров в сборной Украины после поражения от Швеции в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Нападающий не согласился с критикой в адрес команды.

Пономаренко, который в 20 лет дебютировал за национальную команду в матче против Швеции, отметил, что в сборной есть достаточно игроков с лидерскими качествами. Он считает, что эти футболисты уже доказали свой уровень как в клубах, так и в международных матчах.

"Есть игроки, которые являются лидерами нашей команды. Тот же Роман Яремчук. Или, например, Виталий Миколенко и Илья Забарный. Илье 23 или 24 года, а он уже является капитаном", — сказал Пономаренко.

Форвард также подчеркнул роль тренерского штаба в формировании атмосферы в команде. По его мнению, главный тренер способен держать дисциплину и требовать от игроков максимальной отдачи.

Читайте также:

"И есть тренер, который может напихать в случае необходимости. У сборной хорошее будущее", — добавил Пономаренко.

Пономаренко уверен, что нынешний состав национальной команды имеет потенциал для развития и достижения результатов в будущем, поскольку состав еще молодой.

Сборная Украины не смогла выйти на чемпионат мира-2026 после поражения от Швеции. В следующем матче команда сыграет с Албанией — это будет товарищеский матч.

Как сообщал портал Новости.LIVE, 31 марта проведет онлайн-трансляцию матча сборных Украины и Албании.

Также портал Новости.LIVE сообщал о первом матче в основной команде "Монако" Максима Кличко, который является сыном Виталия Кличко.