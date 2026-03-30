Син Віталія Кличка дебютував за одну з найсильніших команд Європи

Максим Кличко. Фото: БК "Монако"

Український центровий Максим Кличко, який є сином мера Києва Віталія Кличка, дебютував за "Монако" у матчі 24-го туру чемпіонату Франції. Його команда впевнено обіграла "Ле-Ман" та продовжила лідирувати у ЛНБ.

Про дебют Кличка повідомив портал Новини.LIVE.

Кличко набрав перші очки в чемпіонаті

Матч завершився перемогою "Монако" з рахунком 99:85. Господарі забезпечили комфортну перевагу вже в першій чверті, яку виграли 26:16, і надалі контролювали хід гри.

У другій десятихвилинці "монегаски" збільшили відрив, що дозволило їм спокійно довести матч до перемоги й перевірити молодь. 20-річний Кличко провів на майданчику 4 хвилини, за які виконав один неточний кидок та записав до активу два підбирання.

Зазначимо, що команду "Монако" очолює тренерський штаб, до якого входить українець Сергій Гладир разом із грузинським фахівцем Манучаром Маркоішвілі, який раніше виступав в Україні.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Блоссомгеймс, який набрав 18 очок. Також вагомий внесок зробили Стразель, Окобо та Недович, які стабільно набирали очки протягом гри.

Після цієї перемоги "Монако" продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Франції, маючи 20 перемог у 23 матчах сезону.

Для Кличка цей дебют може стати проривом, оскільки йому довірили хвилини попри наявність у складі багатьох європейських зірок.

