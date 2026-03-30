Сын Виталия Кличко дебютировал за одну из сильнейших команд Европы

Максим Кличко. Фото: БК "Монако"

Украинский центровой Максим Кличко, который является сыном мэра Киева Виталия Кличко, дебютировал за "Монако" в матче 24-го тура чемпионата Франции. Его команда уверенно обыграла "Ле-Ман" и продолжила лидировать в ЛНБ.

О дебюте Кличко сообщил портал Новини.LIVE.

Кличко набрал первые очки в чемпионате

Матч завершился победой "Монако" со счетом 99:85. Хозяева обеспечили комфортное преимущество уже в первой четверти, которую выиграли 26:16, и в дальнейшем контролировали ход игры.

Во второй десятиминутке "монегаски" увеличили отрыв, что позволило им спокойно довести матч до победы и проверить молодежь. 20-летний Кличко провел на площадке 4 минуты, за которые выполнил один неточный бросок и записал в актив два подбора.

Отметим, что команду "Монако" возглавляет тренерский штаб, в который входит украинец Сергей Гладырь вместе с грузинским специалистом Манучаром Маркоишвили, который ранее выступал в Украине.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Блоссомгеймс, который набрал 18 очков. Также весомый вклад сделали Стразель, Окобо и Недович, которые стабильно набирали очки в течение игры.

После этой победы "Монако" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, имея 20 побед в 23 матчах сезона.

Для Кличко этот дебют может стать прорывом, поскольку ему доверили минуты несмотря на наличие в составе многих европейских звезд.

