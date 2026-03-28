Пономаренко увійшов в Топ-10 наймолодших авторів голів у збірній України

Матвій Пономаренко. Фото: УАФ

Нападник столичного "Динамо" Матвій Пономаренко увійшов до десятки наймолодших авторів голів в історії збірної України. Це сталося після його м’яча у матчі проти Швеції у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026.

Пономаренко увійшов в історію

Пономаренко відзначився у віці 20 років і 74 днів, що дозволило йому посісти сьоме місце у відповідному рейтингу.

Очолює список Олександр Зінченко, який забив свій перший м'яч за національну команду у 19 років і 166 днів. Також у топ-5 входять Андрій Шевченко, Дмитро Михайленко, Андрій Ярмоленко та Олександр Гладкий.

Повний список наймолодших авторів голів за збірну України:

1. Олександр Зінченко — 19 років 166 днів

2. Андрій Шевченко — 19 років 215 днів

3. Дмитро Михайленко — 19 років 311 днів

4. Андрій Ярмоленко — 19 років 317 днів

5. Олександр Гладкий — 19 років 363 дні

6. Ярослав Ракицький — 20 років 72 дні

7. Матвій Пономаренко — 20 років 74 дні

8. Данило Сікан — 20 років 138 днів

9–10. Андрій Гусін — 20 років 197 днів

9–10. Роман Зозуля — 20 років 197 днів

Також Пономаренко продовжив свою результативну серію. Матч зі Швецією став для нього дев’ятим поспіль із забитим м’ячем.

Таким чином, 20-річний форвард не лише відзначився важливим голом за національну команду, а й підтвердив статус одного з найперспективніших українських нападників.

За підсумками відбору на чемпіонат світу-2026 Україна завершила виступи та не потрапила на Мундіаль. Наразі на команду Сергія Реброва очікує товариський матч із Албанією.

