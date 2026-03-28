Пономаренко увійшов в Топ-10 наймолодших авторів голів у збірній України

Пономаренко увійшов в Топ-10 наймолодших авторів голів у збірній України

Дата публікації: 28 березня 2026 09:45
Матвій Пономаренко. Фото: УАФ

Нападник столичного "Динамо" Матвій Пономаренко увійшов до десятки наймолодших авторів голів в історії збірної України. Це сталося після його м’яча у матчі проти Швеції у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026.

Пономаренко увійшов в історію

Пономаренко відзначився у віці 20 років і 74 днів, що дозволило йому посісти сьоме місце у відповідному рейтингу.

Очолює список Олександр Зінченко, який забив свій перший м'яч за національну команду у 19 років і 166 днів. Також у топ-5 входять Андрій Шевченко, Дмитро Михайленко, Андрій Ярмоленко та Олександр Гладкий.

Повний список наймолодших авторів голів за збірну України:

1. Олександр Зінченко — 19 років 166 днів
2. Андрій Шевченко — 19 років 215 днів
3. Дмитро Михайленко — 19 років 311 днів
4. Андрій Ярмоленко — 19 років 317 днів
5. Олександр Гладкий — 19 років 363 дні
6. Ярослав Ракицький — 20 років 72 дні
7. Матвій Пономаренко — 20 років 74 дні
8. Данило Сікан — 20 років 138 днів
9–10. Андрій Гусін — 20 років 197 днів
9–10. Роман Зозуля — 20 років 197 днів

Також Пономаренко продовжив свою результативну серію. Матч зі Швецією став для нього дев’ятим поспіль із забитим м’ячем.

Таким чином, 20-річний форвард не лише відзначився важливим голом за національну команду, а й підтвердив статус одного з найперспективніших українських нападників.

За підсумками відбору на чемпіонат світу-2026 Україна завершила виступи та не потрапила на Мундіаль. Наразі на команду Сергія Реброва очікує товариський матч із Албанією.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, до гравців збірної України зі словами підтримки звернувся чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Також Новини.LIVE публікували слова відомого експерта Віктора Леоненка щодо гри Україна — Швеція.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
