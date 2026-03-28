Пономаренко вошел в Топ-10 самых молодых авторов голов в сборной Украины
Нападающий столичного "Динамо" Матвей Пономаренко вошел в десятку самых молодых авторов голов в истории сборной Украины. Это произошло после его мяча в матче против Швеции в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.
Пономаренко вошел в историю
Пономаренко отличился в возрасте 20 лет и 74 дней, что позволило ему занять седьмое место в соответствующем рейтинге.
Возглавляет список Александр Зинченко, который забил свой первый мяч за национальную команду в 19 лет и 166 дней. Также в топ-5 входят Андрей Шевченко, Дмитрий Михайленко, Андрей Ярмоленко и Александр Гладкий.
Полный список самых молодых авторов голов за сборную Украины:
1. Александр Зинченко — 19 лет 166 дней
2. Андрей Шевченко — 19 лет 215 дней
3. Дмитрий Михайленко — 19 лет 311 дней
4. Андрей Ярмоленко — 19 лет 317 дней
5. Александр Гладкий — 19 лет 363 дня
6. Ярослав Ракицкий — 20 лет 72 дня
7. Матвей Пономаренко — 20 лет 74 дня
8. Даниил Сикан — 20 лет 138 дней
9-10. Андрей Гусин — 20 лет 197 дней
9-10. Роман Зозуля — 20 лет 197 дней
Также Пономаренко продолжил свою результативную серию. Матч со Швецией стал для него девятым подряд с забитым мячом.
Таким образом, 20-летний форвард не только отметился важным голом за национальную команду, но и подтвердил статус одного из самых перспективных украинских нападающих.
По итогам отбора на чемпионат мира-2026 Украина завершила выступления и не попала на Мундиаль. Сейчас команду Сергея Реброва ожидает товарищеский матч с Албанией.
