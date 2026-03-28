Пономаренко вошел в Топ-10 самых молодых авторов голов в сборной Украины

Нападающий столичного "Динамо" Матвей Пономаренко вошел в десятку самых молодых авторов голов в истории сборной Украины. Это произошло после его мяча в матче против Швеции в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

Пономаренко отличился в возрасте 20 лет и 74 дней, что позволило ему занять седьмое место в соответствующем рейтинге.

Возглавляет список Александр Зинченко, который забил свой первый мяч за национальную команду в 19 лет и 166 дней. Также в топ-5 входят Андрей Шевченко, Дмитрий Михайленко, Андрей Ярмоленко и Александр Гладкий.

Полный список самых молодых авторов голов за сборную Украины:

1. Александр Зинченко — 19 лет 166 дней

2. Андрей Шевченко — 19 лет 215 дней

3. Дмитрий Михайленко — 19 лет 311 дней

4. Андрей Ярмоленко — 19 лет 317 дней

5. Александр Гладкий — 19 лет 363 дня

6. Ярослав Ракицкий — 20 лет 72 дня

7. Матвей Пономаренко — 20 лет 74 дня

8. Даниил Сикан — 20 лет 138 дней

9-10. Андрей Гусин — 20 лет 197 дней

9-10. Роман Зозуля — 20 лет 197 дней

Также Пономаренко продолжил свою результативную серию. Матч со Швецией стал для него девятым подряд с забитым мячом.

Таким образом, 20-летний форвард не только отметился важным голом за национальную команду, но и подтвердил статус одного из самых перспективных украинских нападающих.

По итогам отбора на чемпионат мира-2026 Украина завершила выступления и не попала на Мундиаль. Сейчас команду Сергея Реброва ожидает товарищеский матч с Албанией.

