Трансфер Пономаренка: на лідера Динамо претендують чотири команди

Матвій Пономаренко працює на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництву київського "Динамо" буде складно зберегти у складі форварда збірної України Матвія Пономаренка. Молодий футболіст входить до списку потенційних новачків закордонних клубів. Він може виїхати як в Англію, так і в Німеччину.

"Динамо" не планує продавати Пономаренка, але може отримати вигідну пропозицію щодо футболіста, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на інсайдера Екрема Конура.

Нападник "Динамо" Матвій Пономаренко став головним відкриттям київського клубу в сезоні 2025/2026. Тренери "біло-синіх" пробували на роль форварда кілька гравців після продажу Владислава Ваната, але ні Едуардо Герреро, ні Владислав Бленуце не впоралися з цією роллю. На допомогу тренерському штабу команди прийшов 20-річний вихованець клубної академії.

Матвій Пономаренко (ліворуч) став основним гравцем "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Хто цікавиться трансфером Пономаренка

У 6 матчах 2026 року молодий футболіст забив 8 голів. Він перевершив досягнення Андрія Шевченка за кількістю матчів поспіль із забитими м'ячами. У своєму дебютному поєдинку за збірну України 20-річному нападнику знадобилося лише 14 хвилин, щоб забити гол.

Тож не дивно, що форвард привернув увагу зарубіжних клубів. Згідно з повідомленням Екрема Конура, скаути англійських "Брайтона" та "Брентфорда" вже стежать за Матвієм Пономаренком. Представники німецьких "Боруссії" (Дортмунд) та "РБ Лейпциг" збираються відвідати найближчі матчі "Динамо", щоб побачити футболіста в справі.

Читайте також:

Контракт Пономаренка з "біло-синіми" діє 31 грудня 2028 року. Трансферна вартість нападника становить 6 млн євро.

