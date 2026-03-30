Головна Спорт Матч Україна — Албанія обслужить скандальний арбітр Мануера

Матч Україна — Албанія обслужить скандальний арбітр Мануера

Дата публікації: 30 березня 2026 13:52
Хуан Мартінес Мунуера під час матчу іспанської Ла-Ліги. Фото: Reuters/Albert Gea

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала суддівські призначення на матчі збірних команд, які відбудуться цього тижня. Підопічні Сергія Реброва теж дізналися бригаду арбітрів, яка відпрацює на грі з Албанією. Головним рефері протистояння стане Хуан Мартінес Мунуера.

Іспанський суддя має скандальну репутацію, повідомляє портал Новини.LIVE.

Арбітр із Бенідорма, провінція Аліканте, працюватиме на матчі збірної України та Албанії у вівторок, 31 березня. Він дасть стартовий свисток поєдинку о 21:45 за київським часом. Відомо, що 43-річному Хуану Мартінесу Мунуері допоможуть його співвітчизники Рауль Кабаньєро та Альфредо Монтеро. Резервним арбітром призначено Іосу Галеч Апестігуіа.

Хуан Мартинес Мунуэра просматривает эпизод на VAR в матче "Барселона" - "Севилья" 15 марта 2026 года
Що відомо про суддю матчу Україна — Албанія

В Іспанії у Хуана Мартінеса Мунуери скандальна репутація. Рефері ФІФА з 2015 року регулярно піддається критиці з боку окремих команд Ла Ліги. Керівництво "Барселони" регулярно незадоволене його роботою. Зокрема, Мануера показав 3 червоні картки гравцям каталонської команди в останніх 4 матчах.

Однак у нинішньому сезоні Хуан Мартінес працює більш стримано. У 9 останніх поєдинках він показав менше 7 жовтих карток. Також у 8 з останніх 9 матчів Мануера нікого не вилучав з поля, але в 4 з 10 останніх поєдинків призначив щонайменше один пенальті.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму онлайн-трансляцію матчу збірних України та Албанії, який відбудеться у вівторок увечері.

футбол Збірна України з футболу судді Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу Збірна Албанії
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
