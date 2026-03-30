Матч Україна — Албанія обслужить скандальний арбітр Мануера
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала суддівські призначення на матчі збірних команд, які відбудуться цього тижня. Підопічні Сергія Реброва теж дізналися бригаду арбітрів, яка відпрацює на грі з Албанією. Головним рефері протистояння стане Хуан Мартінес Мунуера.
Іспанський суддя має скандальну репутацію.
Арбітр із Бенідорма, провінція Аліканте, працюватиме на матчі збірної України та Албанії у вівторок, 31 березня. Він дасть стартовий свисток поєдинку о 21:45 за київським часом. Відомо, що 43-річному Хуану Мартінесу Мунуері допоможуть його співвітчизники Рауль Кабаньєро та Альфредо Монтеро. Резервним арбітром призначено Іосу Галеч Апестігуіа.
Що відомо про суддю матчу Україна — Албанія
В Іспанії у Хуана Мартінеса Мунуери скандальна репутація. Рефері ФІФА з 2015 року регулярно піддається критиці з боку окремих команд Ла Ліги. Керівництво "Барселони" регулярно незадоволене його роботою. Зокрема, Мануера показав 3 червоні картки гравцям каталонської команди в останніх 4 матчах.
Однак у нинішньому сезоні Хуан Мартінес працює більш стримано. У 9 останніх поєдинках він показав менше 7 жовтих карток. Також у 8 з останніх 9 матчів Мануера нікого не вилучав з поля, але в 4 з 10 останніх поєдинків призначив щонайменше один пенальті.
Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму онлайн-трансляцію матчу збірних України та Албанії, який відбудеться у вівторок увечері.
Читайте Новини.LIVE!