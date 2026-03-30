Матч Украина — Албания обслужит скандальный арбитр Мануэра

Дата публикации 30 марта 2026 13:52
Хуан Мартинес Мунуэра во время матча испанской Ла Лиги. Фото: Reuters/Albert Gea

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала судейские назначения на матчи сборных команд, которые состоятся на этой неделе. Подопечные Сергея Реброва тоже узнали бригаду арбитров, которая отработает на игре с Албанией. Главным рефери противостояния станет Хуан Мартинес Мунуэра. 

Испанский судья обладает скандальной репутацией, сообщает портал Новини.LIVE

Арбитр из Бенидорма, провинция Аликанте, будет работать на матче сборной Украины и Албании во вторник, 31 марта. Он даст стартовый свисток поединку в 21:45 по киевскому времени. Известно, что 43-летнему Хуану Мартинесу Мунуэре помогут его соотечественники Рауль Кабаньеро и Альфредо Монтеро. Резервным арбитром назначен Иосу Галеч Апестигуиа. 

Хуан Мартинес Мунуэра просматривает эпизод на VAR в матче "Барселона" - "Севилья" 15 марта 2026 года
Хуан Мартинес Мунуэра во время матча. Фото: Reuters/Albert Gea

Что известно о судье матча Украина — Албания 

В Испании у Хуана Мартинеса Мунуэры скандальная репутация. Рефери ФИФА с 2015 года регулярно подвергается критике со стороны отдельных команд Ла Лиги. Руководство "Барселоны" регулярно недовольно его работой. В частности, Мануэра показал 3 красные карточки игрокам каталонской команды в последних 4 матчах. 

Однако в нынешнем сезоне Хуан Мартинес работает более сдержанно. В 9 последних поединках он показал меньше 7 желтых карточек. Также в 8 из последних 9 матчей Мануэра никого не удалял с поля, но в 4 из 10 последних поединков назначил как минимум один пенальти. 

Напомним, портал Новини.LIVE провелет прямую онлайн-трансляцию матча сборных Украины и Албании, который состоится во вторник вечером. 

футбол Сборная Украины по футболу судьи Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу Сборная Албании
Владимир Соборный - Редактор
Владимир Соборный
