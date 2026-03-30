Матч Украина — Албания обслужит скандальный арбитр Мануэра
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала судейские назначения на матчи сборных команд, которые состоятся на этой неделе. Подопечные Сергея Реброва тоже узнали бригаду арбитров, которая отработает на игре с Албанией. Главным рефери противостояния станет Хуан Мартинес Мунуэра.
Испанский судья обладает скандальной репутацией, сообщает портал Новини.LIVE.
Арбитр из Бенидорма, провинция Аликанте, будет работать на матче сборной Украины и Албании во вторник, 31 марта. Он даст стартовый свисток поединку в 21:45 по киевскому времени. Известно, что 43-летнему Хуану Мартинесу Мунуэре помогут его соотечественники Рауль Кабаньеро и Альфредо Монтеро. Резервным арбитром назначен Иосу Галеч Апестигуиа.
Что известно о судье матча Украина — Албания
В Испании у Хуана Мартинеса Мунуэры скандальная репутация. Рефери ФИФА с 2015 года регулярно подвергается критике со стороны отдельных команд Ла Лиги. Руководство "Барселоны" регулярно недовольно его работой. В частности, Мануэра показал 3 красные карточки игрокам каталонской команды в последних 4 матчах.
Однако в нынешнем сезоне Хуан Мартинес работает более сдержанно. В 9 последних поединках он показал меньше 7 желтых карточек. Также в 8 из последних 9 матчей Мануэра никого не удалял с поля, но в 4 из 10 последних поединков назначил как минимум один пенальти.
Читайте Новини.LIVE!