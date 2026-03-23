Барселона начала операцию по трансферу Холанна из Манчестер Сити

Эрлинг Холанн празднует победу в Кубке английской Лиги. Фото: Reuters/Toby Melville

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн может покинуть клуб по окончании текущего сезона. Норвежский футболист уже сообщил руководству о готовности рассмотреть предложения. В числе потенциальных вариантов называется "Барселона".

Речь идет о возможном трансфере в летнее окно, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Football365.

Контракт Эрлинга Холанна с английским клубом действует до 2034 года, однако это не исключает его ухода. Игрок разочарован результатами команды в нынешнем сезоне. "Манчестер Сити" выбыл из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и рискует остаться без крупных трофеев. На фоне этого форвард рассматривает смену клуба.

Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/David Klein

Холанн оценивает варианты продолжения карьеры

Футболист также учитывает возможные изменения в тренерском штабе. Обсуждается вероятность ухода Хосепа Гвардиолы по завершении сезона. Это может повлиять на дальнейшее решение игрока. При этом сам клуб может рассмотреть вариант продажи нападающего и последующего усиления состава.

В текущем сезоне Эрлинг Холанн провел более 40 матчей во всех турнирах. На его счету 30 голов и 7 результативных передач. Рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 200 млн евро. На него претенжуют одновременно и "Реал", и "Барселона", которая уже активизировала переговоры с агентами 25-летнего форварда. Сам Холанн попросил руководство "Манчестер Сити" рассмотреть предложение каталонцев, если оно поступит.

